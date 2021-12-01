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За сутки в медпункт ТЛЦ обратились 114 человек, 1 ребенок доставлен в больницу
Белорусская сторона продолжает оказывать помощь беженцам, которые ждут коридора в Европу. В логистическом центре организовано трехразовое питание, дети дополнительно получают молоко, йогурты и фрукты. Также волонтеры постоянно выдают беженцам санитарно-гигиенические принадлежности, продолжается и раздача теплых вещей после бани.
На улице морозно, но к приходу холодов в логистическом центре все готово - людям выдали дополнительные одеяла, также постоянно поддерживается температура внутри здания. Даже при большом минусе внутри всегда выше 16. Продолжает работать медицинский пункт. За сутки к специалистам обратились 114 человек. Из них один ребенок доставлен в больницу.
С самого утра на территории работают и коммунальщики. Выпал снег, его оперативно убрали, чтобы обеспечить подъезд автомобилям, в том числе и с гуманитарной помощью.
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