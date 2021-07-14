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В Беларуси за сутки зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1 030

Статистика белорусского Минздрава. За сутки зарегистрированы 940 пациентов с COVID-19, выписаны 1 030.


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