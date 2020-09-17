3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
За свою позицию можно превратиться в жертву буллинга
Следующая история о том, как за свою позицию можно превратиться в жертву буллинга. Директор минской школы получила тысячи сообщений с угрозами и оскорблениями.
Оппозиционно настроенные интернет-пользователи затравили женщину за то, что та высказала слова благодарности в адрес правоохранителей за работу на участках во время голосования. При этом интернет-дельцы смонтировали видео директора таким образом, будто она поддерживает насилие. В некоторых телеграм-каналах появились личные данные женщины, а после и вовсе стали расклеивать в городе листовки с ее именем и данными.
Вот и получается, что борцы за якобы свободу слова и взглядов, готовы открыть охоту на тех, чье мнение им не по нраву. Подробности в следующем материале (видео).
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов