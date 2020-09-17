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За свою позицию можно превратиться в жертву буллинга

Следующая история о том, как за свою позицию можно превратиться в жертву буллинга. Директор минской школы получила тысячи сообщений с угрозами и оскорблениями.

Оппозиционно настроенные интернет-пользователи затравили женщину за то, что та высказала слова благодарности в адрес правоохранителей за работу на участках во время голосования. При этом интернет-дельцы смонтировали видео директора таким образом, будто она поддерживает насилие. В некоторых телеграм-каналах появились личные данные женщины, а после и вовсе стали расклеивать в городе листовки с ее именем и данными.

Вот и получается, что борцы за якобы свободу слова и взглядов, готовы открыть охоту на тех, чье мнение им не по нраву. Подробности в следующем материале (видео).

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