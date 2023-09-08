За титул "Мисс Беларусь" боролись 24 красавицы из всех регионов страны - победила Элеонора Качаловская

Финал шоу "Мисс Беларусь" проходит во Дворце спорта. Это проект национальной важности. Наш бренд и часть имиджа Беларуси. По-традиции мероприятие поддержал глава государства. В числе зрителей Александр Лукашенко наблюдал за конкурсом красоты с трибун.



За титул "Мисс Беларусь" боролись 24 красавицы из всех регионов страны. Зрители увидели серию выходов в деловых и народных костюмах, дефиле в вечерних платьях.



Это было впечатляющее шоу. О закулисье и силе красоты - Илона Красутская.

Тот случай, когда корона абсолютно не жмет. В какой-то момент для них было все привычно: учеба, хобби, работа, дом. И вот архитектору, следователю и кардиохирургу вдруг понадобился титул. Эти красавицы блистают не только внешними данными. Теперь на высоченных шпильках прямо в финал.

В первом классе я приехала в Национальную школу красоты в Минске и увидела баннер "Мисс Беларусь". С этого момента я загорелась и каждый год ждала, когда же мне будет 18. И вот мне 18, я здесь. Милана Якимович, финалистка конкурса "Мисс Беларусь"

24 белоруски в финале конкурса красоты

Последний месяц они живут сегодняшним финалом. Но если вспомнить, как все начиналось. Какие диеты, похудеешь просто от стресса. Сначала кастинги, интервью с жюри, много новых людей, нужно достойно себя представить. Потом эйфория, что ты в финале. Такие разные девушки, их эмоции и реакции. Но любая просьба команды шоу - дело святое.

Шоу "Мисс Беларусь" в этом году посвящено единению

Репетиции нон-стоп, фотосессии, дефиле, мастер-классы. Прогоны по 8 часов в день, а подъемы в 6 утра. Кажется, каждый шаг отрепетирован, но все равно выход на подиум - это куча фобий.

Больше всего волнуюсь из-за интеллектуального конкурса. Если все-таки я пойду в топ-10 и нам предстоит интеллектуальный тур, т.е. это не только просто ответить на какой-то вопрос, это говорить на всю страну, это говорить перед главой государства. Это очень волнительно.

Дарья Нижникова, финалистка конкурса "Мисс Беларусь":

Надежда Толстикова, финалистка конкурса "Мисс Беларусь"

За каблуки, я думаю, все переживают, поскольку у нас был инцидент на репетициях, не выдержал такого напора энергии и сломался. Поэтому такое опасение есть, также есть опасения поскользнуться или оступиться. Надежда Толстикова, финалистка конкурса "Мисс Беларусь"

Президент поддержал конкурс "Мисс Беларусь"

И все это волнение умножено на два. Ведь в зале за конкурсом наблюдает глава государства. Александр Лукашенко традиционно поддерживает этот красивый проект.

"Мисс Беларусь" - проект национальный. Красота не только внешняя, но и душевная. А еще все это совместимо с твердым характером и решительностью - такой видится каждая белоруска. Наши девушки действительно могут все. Как мы знаем, и в космос готовы. А когда твой выход через 5 секунд, сердце так бьется, словно перед стартом на МКС.

Красота белорусской женщины - бренд страны

За этой ослепительной улыбкой и уверенной походкой все равно скрывается обычное человеческое волнение. А еще детская мечта. Каждая девушка в этот момент грезит заветной победой. А что если нет?

Не так сильно расстроюсь, потому что у меня в жизни много других занятий, которые мне очень нравятся и которыми я буду заниматься. Дарья Якубовская, финалистка конкурса "Мисс Беларусь"

Программируем себя на победу. Конкуренции у нас нет, у нас замечательный коллектив девочек, мы поддерживаем друг дружку. Даже если есть моменты, где тяжеловато, мы всегда поддержим добрым словом, всегда делаем другу другу комплименты. От этого очень тепло на душе. Диана Царева, финалистка конкурса "Мисс Беларусь"





Финал "Мисс Беларусь" состоялся. И каждая участница будет немного грустить, потому что эта сказка уже история. А еще конкурс многому научил. Ведь испытание публичностью проходят далеко не все. Но у этих красавиц все получилось. Теперь еще больше уверенности и побед.

Мисс Беларусь сталаЭлеонора Качаловская