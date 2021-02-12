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За трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна

Без преувеличения за трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна. Белорусы онлайн присоединялись к обсуждению программы развития республики.

- Для нас очень важно, чтобы сохранилась социальная направленность в развитии - это строительство больниц, детских садиков, школ, чтобы развивалась инфраструктура в наших городах, поселках, новых микрорайонах, чтобы жизнь становилась комфортнее.

- Для меня важно определение: одним из векторов социально-экономической политики государства именно необходимость подстраиваться под современный рынок труда. Ведется довольно активная работа в данном направлении, открываются новые специальности по окончанию обучения, на которых выпускникам присваиваются довольно перспективные и востребованные квалификации.

- Мне бы хотелось, чтобы больше внимания уделялось молодежи. Есть такая пословица - что посеешь, то пожнешь. Если мы сегодня будем работать с молодежью, прививать патриотизм, любовь не только к маме и папе, но и к родине, то мы получим грамотную молодежь, она будет созидать и развивать нашу страну.

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