Без преувеличения за трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна. Белорусы онлайн присоединялись к обсуждению программы развития республики.



- Для нас очень важно, чтобы сохранилась социальная направленность в развитии - это строительство больниц, детских садиков, школ, чтобы развивалась инфраструктура в наших городах, поселках, новых микрорайонах, чтобы жизнь становилась комфортнее.





- Для меня важно определение: одним из векторов социально-экономической политики государства именно необходимость подстраиваться под современный рынок труда. Ведется довольно активная работа в данном направлении, открываются новые специальности по окончанию обучения, на которых выпускникам присваиваются довольно перспективные и востребованные квалификации.