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За три смены в лагерях и центрах Минской области отдохнули более 56 тыс. детей

За три смены в лагерях и центрах Минской области отдохнули более 56 тыс. детей. Это как в дневных пришкольных, так и с круглосуточным пребыванием в загородных здравницах. Для любителей активного, веселого и разностороннего отдыха стартовала заключительная смена этого лета. Так, в национальном центре "Зубренок", что в Мядельском районе, 1 400 детей проведут почти месяц на свежем воздухе с творчеством и пользой.

Пять разнопрофильных проектов, спортивные активности, научные и творческие гостевые и, конечно, феерия на день рождения центра "Зубренок". Жемчужине Нарочанского края более чем полвека. Что привлекает современных детей к отдыху, который был популярен еще у их родителей, материал Александры Гойтан (видео).

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