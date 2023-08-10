За три смены в лагерях и центрах Минской области отдохнули более 56 тыс. детей. Это как в дневных пришкольных, так и с круглосуточным пребыванием в загородных здравницах. Для любителей активного, веселого и разностороннего отдыха стартовала заключительная смена этого лета. Так, в национальном центре "Зубренок", что в Мядельском районе, 1 400 детей проведут почти месяц на свежем воздухе с творчеством и пользой.