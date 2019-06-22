За церемонией открытия II Европейских игр наблюдали в фон-зонах Минска

Кто-то наблюдал за церемонией открытия вживую - с трибун стадиона "Динамо", кто-то дома по телевизору (прямую трансляцию вел "Беларусь 1"). Анастасия Бенедисюк нашла третий - бюджетный, но интересный вариант - фан-зона.



Уже знакомая многим (и не только белорусам) площадка у Дворца спорта. Самая большая и гостеприимная. Вечер открытия мы встречали здесь многоголосьем. Тысячи болельщиков и гостей спортивного праздника! Говорят, экран не передает атмосферу. Но оно и не нужно. У основной фан-зоны II Европейских игр она определенно своя! Заряженная спортом и духом побед. Устремив свои взгляды в экраны еще 5 лет назад, отсюда мы следили за хоккейными баталиями. Этой ночью лед таял. Болея за красивую игру, здесь жарко приветствовали команды абсолютно всех стран. Выходили в прямые эфиры уже со своих гаджетов и признавались: это должны увидеть все!







Прекрасная возможность познакомиться со страной. Основные достопримечательности, теплые и исторические уголки сменяли на экране друг друга: чем не экскурс по Беларуси для иностранного гостя? После такой картинки хочется увидеть вживую. А пока живое общение: фан-зона предполагает, а атмосфера располагает.



Этой ночью, как собственно и на протяжении всех Игр, в Минске будут работать сразу три фан-зоны. И у каждой свое направление. У "Минск-Арены" - танцуют, у "Чижовка-Арены" - поют. Здесь же, у Дворца спорта, формат национальный. Свою культурную программу каждый день здесь презентуют страны - участницы форума. В день открытия все внимание Израилю.







Церемония открытия II Европейских игр в фон-зонах Минска получилась не только теплой и гостеприимной, яркой и живой, но и очень вкусной. Тот случай, когда экран действительно не передает. Вот так - от кухни к кухне - мы поддерживали каждую из команд. Игра началась, теперь ждем зрелищ.



