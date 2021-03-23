За участие в беспорядках в Бресте задержан местный повар

Блокировал транспорт, выкрикивал лозунги и нелицеприятно высказывался о силовиках. В Бресте за участие в беспорядках минувшим летом и осенью задержан местный повар. По информации МВД, во время протестов молодой человек находился в центре агрессивно настроенной толпы и снимал свои похождения на камеру. Ролики с участием в митингах и записи с негативными обращениями к бойцам ОМОНа выкладывал в соцсетях. Теперь 24-летний парень - подозреваемый по делу об участие в беспорядках. Сообщается, что фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности и принимал участие в несанкционированных акциях в Минске (видео).