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За участие в беспорядках в Бресте задержан местный повар

Блокировал транспорт, выкрикивал лозунги и нелицеприятно высказывался о силовиках. В Бресте за участие в беспорядках минувшим летом и осенью задержан местный повар. По информации МВД, во время протестов молодой человек находился в центре агрессивно настроенной толпы и снимал свои похождения на камеру. Ролики с участием в митингах и записи с негативными обращениями к бойцам ОМОНа выкладывал в соцсетях. Теперь 24-летний парень - подозреваемый по делу об участие в беспорядках. Сообщается, что фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности и принимал участие в несанкционированных акциях в Минске (видео).

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