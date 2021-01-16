За верность делу, принципам и стране президент вручил награды

Они верны своему делу, совести и гражданской позиции! Их ценность в минувшем году приросла многократно! Тем, кто стоял на страже информационной безопасности и суверенитета, президент сегодня лично вручил медали и благодарности. В дни старого Нового года принято отмечать заслуги людей, которые были безусловным примером. Прошедший год был во многом показательным. Александр Лукашенко образно заметит: 2020-й снял маски, и мы увидели, кто рядом с нами. Многие журналисты были в эпицентре взрывной политической жизни, но не изменили себе и своей стране. И это достойно самых высоких наград. Среди удостоенных такой чести немало и наших коллег! О тех, кто верен принципам и делу, Ольга Анищенко.





Каждому из нас в 2020-м приходилось выбирать

Укрепиться в мысли, что все делаешь верно, на общее благо. И не свернуть со своего пути. Или стать по другую сторону (в прямом смысле) баррикад. Мораль, зов сердца, долга и совести - руководство к действию. Сегодня в этом зале те, кто не изменил себе, профессии и своей стране. Не пошел за толпой. Не прикрывался анонимностью в Сети. Не уничтожал оппонентов за иные взгляды. Не опускался до травли и прямых угроз. Президент в рождественские дни всегда лично отмечает заслуги тех, кто был примером для других. Но в минувшем году, как и сегодня, эта потребность в надежности и стойкости духа стала как-то острее...

Президент о нашем ответе недоброжелателям: Белорусы были и будут одним народом

Награды сегодня найдут героев, скажет президент. И таковыми их сделает время! Поставив на путь в прямом смысле борьбы. Порой на пределе возможностей.О том, как было непросто, знают все "новостники". Когда медийное пространство стало в прямом смысле полем боя! И уже не в шутку, вполне всерьез, они назовут реальность-2020 информационной войной, где сражения порой похлеще боевых! Давали отпор многочисленным фейкам, мнимым экспертам, личным нападкам и угрозам! Наши коллеги, ведущие вечерней "Панорамы"

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- все они удостоены благодарностей президента.

Благодарности и медали сотрудникам СМИ

Но были и те, кому пришлось работать в самой гуще событий! Отстаивать право на "другую" картинку, которую не покажут в телеграм-каналах. Ощущать агрессию толпы. Уворачиваться от нападок. И… не всегда успевать! Угрозы стали частью уже не только профессионального, но и личного пространства. И этот прессинг хорошо знаком едва ли не всем нашим коллегам!Сегодня все они, кто не побоялся работать в толпе и быть встреченным с нешуточной злобой, получают награды и благодарности! Александр Хоровец, Ксения Лебедева, наши коллеги с других телеканалов. Журналистской смелости не занимать и тем, кто не боялся быть всякий раз узнанным с экрана! И буквально ежедневно разоблачать заграничных координаторов протестов, беглую оппозицию и ее сомнительные финансовые схемы, поднаготную благотворительных фондов. Сложно усомниться, когда фактам порой не нужны комментарии.

Награжденных журналистов сегодня в этом зале много, пожалуй, как никогда

Ведущие и корреспонденты главных телеканалов, журналисты издательского дома "Беларусь сегодня", представители Белорусского радио и информационного агентства БелТА. С формулировкой "За большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики". В переломный для страны момент, который многие назовут историческим, не обошлось и без звона медалей. В решении задач государственного масштаба личный вклад каждого! Всех, кто фактически встал в один ряд с силовиками. Был готов идти до конца, не разделяя на своих и чужих, в стремлении сохранить мир и порядок. Открывал глаза на не всегда очевидное. Не прятался от публичности. И открыто высказывал свою позицию. Президент уверен: это все о том, как любить свою страну не на словах, а на деле!

Президент журналистам: Вы перевернули сознание людей