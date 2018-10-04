За возвращением космонавтов в прямой трансляции следили школьники

Следили за возвращением космонавтов и старшеклассники Новкинской школы. В компьютерном классе шла прямая трансляция завершения экспедиции МКС-56, в состав которой входит Олег Артемьев. С Витебском была связана жизнь космонавта - сейчас здесь живут его родители. В мае 2015 он побывал в Новкинской школе, где ученики показали ему планетарий.