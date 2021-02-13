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За Всебелорусским народным собранием наблюдали в Брестской городской БСМП

Держали руку на пульсе главного события страны и медики. В кардиологическом отделении Брестской больницы скорой помощи напряженная работа. На лечении в стационаре находятся 60 пациентов и на обходе нужно уделить внимание каждому. Несмотря на это, здесь стараются не упустить ничего важного из того, о чем говорили в столице. Больница скорой помощи - одно из старейших медицинских учреждений Бреста. Сегодня здесь оказывают помощь на высоком уровне. Полтора года назад в больнице провели модернизацию: пристроили новый корпус и оснастили современным оборудованием.

Оказывать экстренную помощь врачам помогает новейший аппарат МРТ. Техника проводит детальную диагностику мягких тканей и исследует головной мозг буквально по миллиметру. Это позволяет медикам отслеживать малейшие изменения в организме пациента и вовремя назначать эффективное лечение.

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