За Всебелорусским народным собранием наблюдали в Брестской городской БСМП

Держали руку на пульсе главного события страны и медики. В кардиологическом отделении Брестской больницы скорой помощи напряженная работа. На лечении в стационаре находятся 60 пациентов и на обходе нужно уделить внимание каждому. Несмотря на это, здесь стараются не упустить ничего важного из того, о чем говорили в столице. Больница скорой помощи - одно из старейших медицинских учреждений Бреста. Сегодня здесь оказывают помощь на высоком уровне. Полтора года назад в больнице провели модернизацию: пристроили новый корпус и оснастили современным оборудованием.