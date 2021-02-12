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За Всебелорусским народным собранием пристально следят за рубежом

В адрес участников масштабного форума поступило более 150 телеграмм из разных стран мира. Внимание к мероприятию проявили и наши зарубежные коллеги. Высказывания Президента становились инфоповодами - это можно проследить по заголовкам иностранных информагентств, газет и интернет-версий известных СМИ. Заинтересованность прессы отмечена в Британии, Армении, США, Литве, Китае и России.

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