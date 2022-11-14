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За выходные в Минске выявили 659 пешеходов, которые нарушили ПДД
В Минске за выходные 659 пешеходов нарушили правила дорожного движения. Об этом БелТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В столице за выходные произошло 6 ДТП, в которых были травмированы 7 участников дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 17 водителей, еще 129 автолюбителей оштрафованы за превышение скорости. Кроме того, сотрудники ГАИ пресекли 108 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов привлечено к ответственности более 400 водителей. 659 пешеходов нарушили правила дорожного движения, при этом 66 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
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