За выходные в Минске выявили 659 пешеходов, которые нарушили ПДД

В столице за выходные произошло 6 ДТП, в которых были травмированы 7 участников дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 17 водителей, еще 129 автолюбителей оштрафованы за превышение скорости. Кроме того, сотрудники ГАИ пресекли 108 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов привлечено к ответственности более 400 водителей. 659 пешеходов нарушили правила дорожного движения, при этом 66 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.