За выполнением спортсменкой из Нью-Джерси упражнений наблюдал черный медведь

Снимая на видео свои спортивные упражнения, жительница Нью-Джерси была вынуждена спешно прерваться. Любительница здорового образа жизни заметила, что ее занятие показалось кое-кому крайне интересным - за дамой с любопытством наблюдал черный медведь.

Конечно же, женщина укрылась в доме со всей возможной поспешностью, но зато, несмотря на пережитый страх, у нее теперь появились в архиве уникальные кадры, показывающие необычного гостя, который, кстати, после вполне мирно удалился.