"За высотой облаков скрывалось количество сожженных тел, за осадками - цифра трупов" - так фашисты шифровали "Операцию 1005"

Беларусь в годы Второй мировой стала одним из основных мест проведения "Операции 1005" по сокрытию следов нацистских преступлений. Такогомассового уничтожения людей не было ни в одной другой стране мира. Сокрытие следов массовых убийств, согласно немецким документам, должно было избавить руководство нацистской Германии от ненужной огласки и критики.

Отряды зондеркоманды 1005 работали по всей территории Беларуси. В какие районы их отправляют, не знали даже служащие команд. Как правило, приказы отдавались устно. Посвящены были лишь несколько человек из высшего командного состава. Да и условные наименования операций мало что говорили о предстоящей работе - "Тайная натура", "Умиротворение", "Разравнивание". Это все названия "Операции 1005".

Даже во внутренних документах нацисты шифровали операцию, описывая высоту облаков и количество выпавших осадков, что больше напоминало прогноз погоды. За высотой облаков скрывалось количество сожженных тел, за осадками - цифра трупов, которые еще предстояло уничтожить. Поэтому на местах акцию иногда называли "метеосводкой".





Под этим названием проходит операция в Рогачеве. Это известно из показаний роттенфюрера СС Эрвина Хансена, который служил в зондеркоманде 7а.

Факт "… мы въехали в город Рогачев, в центре города автомашина свернула в сторону прилегающего к городу леса... Гауптшарфюрер Штертцингер разъяснил нам значение слова "веттермельдунг" ("метеосводка"). На лице каждого можно было прочесть, что он, скорее, был готов десять лет не ездить в отпуск, чем выполнять эту работу… Мы должны были образовать большой круг, так называемое заграждение, с тем, чтобы ни один солдат или местный житель не наблюдал за этой работой..."

"Метеосводка" проводилась буквально за месяц до освобождения Рогачева - в январе 1944 года. В конце мая зондеркоманда 1005 работала в районе Гродно. Колбасино, Лососно, Фолюш - места бывших лагерей для военнопленных, где были уничтожены около 10 тысяч человек.