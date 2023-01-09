За взятки задержали замдиректора одного из заводов в Бобруйске

В Бобруйске за систематические взятки задержан топ-менеджер одного из предприятий. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале МВД,сообщает БелТА.

Оперативники БЭП с поличным при получении взятки задержали заместителя директора одного из крупных заводов Бобруйска.

Как установили правоохранители, с октября прошлого года 40-летний мужчина регулярно получал деньги от руководителя коммерческой организации. Их мужчина получал за благоприятное решение вопросов, связанных с оплатой ранее поставленных комплектующих для производства.

Общая сумма переданного за указанный период незаконного вознаграждения составила Br41 тыс.