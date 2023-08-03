За взятки задержан директор витебского госпредприятия

По имеющейся у сотрудников милиции информации, деньги были предназначены за предоставление объемов работ и своевременную оплату. Подозреваемый давно знал взяткодателя и через него заключил субподрядный договор с организацией, которую тот представлял. Деньги предназначались в качестве оплаты за покровительство при выборе исполнителя работ.

Андрей Зверев, начальник отдела 7-го управления по Витебской области ГУБОПИК МВД Беларуси