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За взятки задержан директор витебского госпредприятия
На получении взяток попался директор витебской организации по благоустройству города. О задержании 62-летнего мужчины сообщили в МВД. По данным ведомства, сотрудники ГУБОП надели наручники на фигуранта при попытке получить 2,5 тысячи рублей от своего знакомого, фирма которого по договору субподряда выполняла заказы для госпредприятия.
По имеющейся у сотрудников милиции информации, деньги были предназначены за предоставление объемов работ и своевременную оплату. Подозреваемый давно знал взяткодателя и через него заключил субподрядный договор с организацией, которую тот представлял. Деньги предназначались в качестве оплаты за покровительство при выборе исполнителя работ.
Оба участника сделки задержаны. Оперативникам уже точно известно о 4 эпизодах передачи денег за благоприятное решение вопроса. У них есть основания полагать, что корыстных встреч было больше, сейчас эта информация проверяется. По факту дачи и получения взяток возбуждены уголовные дела.
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