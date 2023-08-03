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За взятки задержан директор витебского госпредприятия

На получении взяток попался директор витебской организации по благоустройству города. О задержании 62-летнего мужчины сообщили в МВД. По данным ведомства, сотрудники ГУБОП надели наручники на фигуранта при попытке получить 2,5 тысячи рублей от своего знакомого, фирма которого по договору субподряда выполняла заказы для госпредприятия.

По имеющейся у сотрудников милиции информации, деньги были предназначены за предоставление объемов работ и своевременную оплату. Подозреваемый давно знал взяткодателя и через него заключил субподрядный договор с организацией, которую тот представлял. Деньги предназначались в качестве оплаты за покровительство при выборе исполнителя работ.
Андрей Зверев, начальник отдела 7-го управления по Витебской области ГУБОПИК МВД Беларуси

Оба участника сделки задержаны. Оперативникам уже точно известно о 4 эпизодах передачи денег за благоприятное решение вопроса. У них есть основания полагать, что корыстных встреч было больше, сейчас эта информация проверяется. По факту дачи и получения взяток возбуждены уголовные дела.

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