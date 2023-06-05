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За взятку более 1 млн руб. в Минске задержан антикризисный управляющий

За получение взятки в размере более 1 млн рублей сотрудники ГУБОПиК надели наручники на антикризисного управляющего одного из градообразующих предприятий Брестского региона. Мужчину задержали с поличным в белорусской столице, сообщили в МВД.

По данным ведомства, на своей должности фигурант работал около 7 лет. В его собственности дорогостоящая недвижимость в Бресте и Минске, а также машины премиального уровня. В прошлом году завод выставили на торги. Когда один из потенциальных инвесторов захотел его приобрести, антикризисный управляющий предложил снизить стоимость лота наполовину за определенное вознаграждение: 1 млн 250 тыс. рублей.

Получив согласие, начал активные действия: сразу по окончании очередных торгов назначались и проводились новые. Это позволило за полгода снизить официальную стоимость практически до нужного уровня. 27 мая в столичном отеле состоялась встреча фигуранта с представителем инвестора. При получении части взятки в 50 тысяч рублей 62-летний мужчина был задержан с поличным сотрудниками ГУБОПиК. При обыске в доме фигуранта обнаружено более 150 тысяч долларов наличными.
Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

Следователи возбудили уголовное дело. Фигурант арестован, ему грозит до 15 лет заключения. Правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению других преступных действий.

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