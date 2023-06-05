За взятку более 1 млн руб. в Минске задержан антикризисный управляющий

Получив согласие, начал активные действия: сразу по окончании очередных торгов назначались и проводились новые. Это позволило за полгода снизить официальную стоимость практически до нужного уровня. 27 мая в столичном отеле состоялась встреча фигуранта с представителем инвестора. При получении части взятки в 50 тысяч рублей 62-летний мужчина был задержан с поличным сотрудниками ГУБОПиК. При обыске в доме фигуранта обнаружено более 150 тысяч долларов наличными.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси