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За взятку более 1 млн руб. в Минске задержан антикризисный управляющий
За получение взятки в размере более 1 млн рублей сотрудники ГУБОПиК надели наручники на антикризисного управляющего одного из градообразующих предприятий Брестского региона. Мужчину задержали с поличным в белорусской столице, сообщили в МВД.
По данным ведомства, на своей должности фигурант работал около 7 лет. В его собственности дорогостоящая недвижимость в Бресте и Минске, а также машины премиального уровня. В прошлом году завод выставили на торги. Когда один из потенциальных инвесторов захотел его приобрести, антикризисный управляющий предложил снизить стоимость лота наполовину за определенное вознаграждение: 1 млн 250 тыс. рублей.
Получив согласие, начал активные действия: сразу по окончании очередных торгов назначались и проводились новые. Это позволило за полгода снизить официальную стоимость практически до нужного уровня. 27 мая в столичном отеле состоялась встреча фигуранта с представителем инвестора. При получении части взятки в 50 тысяч рублей 62-летний мужчина был задержан с поличным сотрудниками ГУБОПиК. При обыске в доме фигуранта обнаружено более 150 тысяч долларов наличными.
Следователи возбудили уголовное дело. Фигурант арестован, ему грозит до 15 лет заключения. Правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению других преступных действий.
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