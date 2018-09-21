За взятку с поличным КГБ задержал директора предприятия "Белэнергосетьпроект"

Официальная информация размещена на сайте ведомства. Размер незаконного вознаграждения, которое получил Андрей Короткевич, составлял 20 тысяч долларов. Исходя из данных Комитета госбезопасности, посредником выступал заместитель гендиректора предприятия "Объединенное диспетчерское управление" Владимир Васильченков. По оперативной информации, Короткевич и Васильченков организовали противоправную схему по получению взяток от представителей коммерческих структур за создание условий для победы в конкурсах и включения в проекты оборудования поставщиков, говорится в сообщении. В отношении директора Белэнергосетьпроекта возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", в отношении Васильченкова - "Посредничество во взяточничестве". Подозреваемые помещены в СИЗО КГБ и дают признательные показания. Одновременно проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия.