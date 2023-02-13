За взятку в крупном размере в Минске будут судить начальника бюро предприятия

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина работал на крупном столичном предприятии с 2001 года, в должности начальника бюро - с ноября 2022 года. Еще в 2012 году обвиняемый обсуждал возможное сотрудничество предприятия с представителями одного из обществ с ограниченной ответственностью. В 2019 году, когда предприятие прекратило собственный выпуск одного из наименований продукции, возникла необходимость найти альтернативу и приобретать эту продукцию у другой компании. За благоприятное решение вопроса в пользу конкретного ООО обвиняемому полагался определенный процент от общей суммы поставки. В последующие три года руководитель получил от представителей общества в качестве взятки 770 евро, 30 тыс. российских рублей и Br9 тыс., которые израсходовал на собственные нужды.