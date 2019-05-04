За взятку задержан гендиректор Белтелекома

За взятку в размере 15 тысяч евро задержан гендиректор Белтелекома. Эту сумму Сергей Сиводедов получил от гражданина России за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, сообщили сегодня в КГБ. Кроме того, в ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова изъято 470 тысяч долларов, полученных по другим эпизодам взяточничества. На недвижимость главы Белтелекома наложен арест. Оба обвиняемых сейчас под стражей.