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За взятку задержан гендиректор Белтелекома

За взятку в размере 15 тысяч евро задержан гендиректор Белтелекома. Эту сумму Сергей Сиводедов получил от гражданина России за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, сообщили сегодня в КГБ. Кроме того, в ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова изъято 470 тысяч долларов, полученных по другим эпизодам взяточничества. На недвижимость главы Белтелекома наложен арест. Оба обвиняемых сейчас под стражей.

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