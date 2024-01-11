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За взятку задержан представитель игорной сферы
В Минске за взятки задержан представитель игорной сферы. Бойцы ГУБОПиК МВД разоблачили сотрудника игорного бизнеса, который на протяжении трех лет получал незаконные вознаграждения.
Установлено, что задержанный вымогал деньги у руководителей коммерческих структур. Взятки полагались за положительное решение о прохождении экспертизы виртуальных игорных заведений и выдачу заключений о соответствии требованиям.
Только по одному из фактов сумма взятки составила 10 тыс. долларов. В настоящее время достоверно известно, что фигурант незаконно получил в общей сложности не менее 300 тыс. долларов. Злоумышленник был уверен: правоохранители не смогут отследить движение денег по криптосчету и уж тем более доказать незаконность их получения.
Следователи возбудилиуголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности задержанного.
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