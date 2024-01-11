За взятку задержан представитель игорной сферы

Только по одному из фактов сумма взятки составила 10 тыс. долларов. В настоящее время достоверно известно, что фигурант незаконно получил в общей сложности не менее 300 тыс. долларов. Злоумышленник был уверен: правоохранители не смогут отследить движение денег по криптосчету и уж тем более доказать незаконность их получения.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

