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За взятку задержан представитель игорной сферы

В Минске за взятки задержан представитель игорной сферы. Бойцы ГУБОПиК МВД разоблачили сотрудника игорного бизнеса, который на протяжении трех лет получал незаконные вознаграждения.

Установлено, что задержанный вымогал деньги у руководителей коммерческих структур. Взятки полагались за положительное решение о прохождении экспертизы виртуальных игорных заведений и выдачу заключений о соответствии требованиям.

Только по одному из фактов сумма взятки составила 10 тыс. долларов. В настоящее время достоверно известно, что фигурант незаконно получил в общей сложности не менее 300 тыс. долларов. Злоумышленник был уверен: правоохранители не смогут отследить движение денег по криптосчету и уж тем более доказать незаконность их получения.
Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

Следователи возбудилиуголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности задержанного.

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