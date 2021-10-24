За здоровье народной артистки России Н. Бабкиной врачи боролись неделями - сейчас она на связи со студией "Главного эфира"

Всплеск заболеваемости коронавирусом наблюдается в России. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.

Власти объясняют такую печальную статистику крайне низкими темпами прививочной кампании. Пандемия показала, что от нее не застрахован никто, даже известные артисты.

COVID-19 не выбирает, и перед болезнью равны все. С нами на связи народная артистка России Надежда Бабкина. За ее здоровье врачи боролись неделями. Из-за коронавируса она была вынуждена на время забыть о своем юбилейном концерте.

Надежда Бабкина, народная артистка России (видео).