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За здоровье народной артистки России Н. Бабкиной врачи боролись неделями - сейчас она на связи со студией "Главного эфира"
Всплеск заболеваемости коронавирусом наблюдается в России. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.
Власти объясняют такую печальную статистику крайне низкими темпами прививочной кампании. Пандемия показала, что от нее не застрахован никто, даже известные артисты.
COVID-19 не выбирает, и перед болезнью равны все. С нами на связи народная артистка России Надежда Бабкина. За ее здоровье врачи боролись неделями. Из-за коронавируса она была вынуждена на время забыть о своем юбилейном концерте.
Надежда Бабкина, народная артистка России (видео).
Тут нечего добавить - стоит только прислушаться к совету человека, который на собственном примере знает, как опасен вирус.
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