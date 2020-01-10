За жестокое убийство учительницы из Черикова два брата приговорены к высшей мере наказания

В деле о жестоком убийстве учительницы из Черикова поставлена точка. Вынесен приговор в отношении двух братьев. Они приговорены к исключительной мере наказания. Фигуранты признаны виновными в убийстве, совершенном с особой жесткостью. Отметим, тогда им было 18 и 20 лет.



Из Черикова репортаж Владимира Королева.Прокурор еще накануне запросила смертную казнь, это прекрасно понимали братья. Незадолго до оглашения приговора 21-летний Илья ответил на вопросы журналистов. Выслушать приговор пришла и сестра подсудимых. Это ее парни защищали как могли. Мать погибшей Натальи не простила парней и считает приговор справедливым.





