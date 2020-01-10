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За жестокое убийство учительницы из Черикова два брата приговорены к высшей мере наказания
В деле о жестоком убийстве учительницы из Черикова поставлена точка. Вынесен приговор в отношении двух братьев. Они приговорены к исключительной мере наказания. Фигуранты признаны виновными в убийстве, совершенном с особой жесткостью. Отметим, тогда им было 18 и 20 лет.
Из Черикова репортаж Владимира Королева.Прокурор еще накануне запросила смертную казнь, это прекрасно понимали братья. Незадолго до оглашения приговора 21-летний Илья ответил на вопросы журналистов. Выслушать приговор пришла и сестра подсудимых. Это ее парни защищали как могли. Мать погибшей Натальи не простила парней и считает приговор справедливым.
Трагедия случилась 10 апреля
Утром соседи вызвали спасателей: горел дом, где жила 47-летняя Наталья. Практически сразу эксперты определили: дом подожгли, чтобы скрыть следы убийства.Конфликт между Натальей и братьями возник из-за сестры. Учительница обратилась в социально-педагогический центр, рассказав, что мать 4-х детей не исполняет родительские обязанности. Из-за этого семью поставили на учет. Братья решили отомстить за сестру.
В руках матери материалы уголовного дела. Парни выпили, пошли на разборки. Эксперты насчитали на теле женщины 140 ножевых ранений. Позднее нападавшие вынесли компьютер, его обнаружили у братьев в жилище. Пока приговор не вступил в законную силу, фигуранты могут просить о помиловании.
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