Белтелерадиокомпания запускает онлайн-трансляцию из резиденции белорусского Деда Мороза

Новогодний подарок для зрителей готовит Белтелерадиокомпания. В преддверии праздников медиахолдинг запускает онлайн-трансляцию из резиденции белорусского Деда Мороза. С 17 декабря за жизнью главного волшебника страны можно будет наблюдать на нашем сайте tvr.by. Для этого на территории усадьбы в Беловежской пуще установили камеры видеонаблюдения. На протяжении месяца они будут работать в режиме реального времени, так что увидеть белорусскую новогоднюю сказку можно будет из любой точки мира. Партнером проекта "Дед Мороз Online" выступил национальный оператор электросвязи "Белтелеком".

