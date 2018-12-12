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Белтелерадиокомпания запускает онлайн-трансляцию из резиденции белорусского Деда Мороза
Новогодний подарок для зрителей готовит Белтелерадиокомпания. В преддверии праздников медиахолдинг запускает онлайн-трансляцию из резиденции белорусского Деда Мороза. С 17 декабря за жизнью главного волшебника страны можно будет наблюдать на нашем сайте tvr.by. Для этого на территории усадьбы в Беловежской пуще установили камеры видеонаблюдения. На протяжении месяца они будут работать в режиме реального времени, так что увидеть белорусскую новогоднюю сказку можно будет из любой точки мира. Партнером проекта "Дед Мороз Online" выступил национальный оператор электросвязи "Белтелеком".
Накануне в Беловежской пуще прошли съемки видеоролика проекта. В жанре хоррор, ночью. С дымом и специальным светом. По задумке режиссера, две девочки отправились к Деду Морозу, чтобы лично передать письмо с новогодним желанием. Однако путь к поместью волшебника оказался тернистым.
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