Забастовки наносят прямой вред экономике страны

Призывы бастовать и выходить на улицы не привели ни к чему хорошему еще ни одну страну. Об этом говорят наши соседи, уже испытавшие подобные советы на себе и своей промышленности. Огромный удар наносится по социальной сфере и в первую очередь по нашим родителям и детям, ведь это затрагивает школы и детские сады, медицину и выплату пенсий. Впрочем, выводы каждый может сделать сам.