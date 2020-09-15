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Забастовки наносят прямой вред экономике страны
Призывы бастовать и выходить на улицы не привели ни к чему хорошему еще ни одну страну. Об этом говорят наши соседи, уже испытавшие подобные советы на себе и своей промышленности. Огромный удар наносится по социальной сфере и в первую очередь по нашим родителям и детям, ведь это затрагивает школы и детские сады, медицину и выплату пенсий. Впрочем, выводы каждый может сделать сам.
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