Забастовки в Беларуси. Кто сегодня митингует у проходных заводов?

Предприятия Беларуси работают в штатном режиме, как бы кому-то не хотелось обратного. В принципе как и группы поддержки или сочувствующие, как они себя называют. Следуют призывам из телеграм-каналов и выходят к проходным заводов как на работу, не всегда понимая до конца для чего. 1 сентября породило и новые фейки относительно забастовок. О том, как прошел первый день осени у заводчан и не только - Ксения Лебедева расскажет с места событий.



А вот как риторика меняется, когда говорить становится неудобно, а фактов недостаточно.



Так кто здесь с МТЗ? А в ответ тишина. Зато психологическую поддержку готовы оказывать через одного.







Ох уж эта поддержка, помогли бы материально, просто помогли. Слово «просто» звучит от каждого, наверно, действительно стоять просто, а работать у станка - нет. Постоим. Не навязанным кем-то со стороны? Тогда как можно расценивать постоянные агитации некоторых телеграм-каналов на так называемые забастовки, которые таковыми не являются и которые лишь подталкивают честных трудяг к нарушению трудового законодательства?



Говоря о забастовке, согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь, проводиться она может не позднее 3 месяцев со дня недостижения согласия между сторонами коллективного трудового спора. И что интересно, запрещается оказание матпомощи участникам за счет средств общественных организаций, преследующих политические цели, а также иностранных юридических и физических лиц - читайте Трудовой кодекс Республики Беларусь.







МТЗ работает в штатном режиме. Заводчане забастовку игнорируют. На предприятии не скрывают, что у всех есть свое мнение, никто это не запрещает, главное, чтобы работе не мешало.



В штатном режиме работает и БелАЗ. Вместе с тем в милиции рассказали, что некоторые люди поддались сообщениям о якобы имеющейся забастовке на предприятии. Отдельные граждане даже попытались создать так называемую группу поддержки на проходной. Работают как обычно, что и подтвердил каналу гендиректор.



И немного о конструктивности диалога. Сегодня нас не только отправляли в Хабаровск, но и в другие города Сибири. После того как толпа рассеялась, к нам подошел человек, который наблюдал со стороны за происходящим и захотел высказаться. Он с 1980 года живет в Беларуси, родился в Азербайджане.



Работать или нет - дело каждого. Просто у кого-то есть время митинговать и лелеять надежду на помощь извне. Те, кто за станками, полагаются лишь на себя - в этом правда.



