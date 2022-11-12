Забег Bison Race в Силичах состоялся в трейловом формате - в чем особенность гонки

Активным для поклонников здорового образа жизни получается завершение бегового сезона. Сегодня они вышли на дистанцию в трейловой гонке Bison Race на территории горнолыжного центра "Силичи". Кстати, квоты на участие были выкуплены задолго до старта. Участникам предстояло пробежать по непростой пересеченной местности и рельефу с перепадами высот длиной в 5 километров. Самые маленькие спортсмены преодолевали дистанцию вдвое короче. Особенность заключительной гонки сезона - в непривычном формате нагрузок на все группы мышц, в особенности на плечевой корпус. Победители номинально есть, однако каждый получил свою заслуженную медаль.