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Забег Bison Race в Силичах состоялся в трейловом формате - в чем особенность гонки
Активным для поклонников здорового образа жизни получается завершение бегового сезона. Сегодня они вышли на дистанцию в трейловой гонке Bison Race на территории горнолыжного центра "Силичи". Кстати, квоты на участие были выкуплены задолго до старта. Участникам предстояло пробежать по непростой пересеченной местности и рельефу с перепадами высот длиной в 5 километров. Самые маленькие спортсмены преодолевали дистанцию вдвое короче. Особенность заключительной гонки сезона - в непривычном формате нагрузок на все группы мышц, в особенности на плечевой корпус. Победители номинально есть, однако каждый получил свою заслуженную медаль.
Календарь следующего сезона в беге с препятствиями приблизительно известен, и вновь будет насыщенным. Кроме забегов в Логойске и Силичах, уже традиционно соревнования примут Брестская крепость и Несвижский замок.
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