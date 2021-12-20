Забег Bison Тrail состоялся в Силичах

Спорт как жизненный стержень и возможность стать лучше. Накануне в районе Силичей прошел забег Bison Тrail. Это был кросс по непреодолимой густой лесной местности. Все сложности на пути к успеху - в репортаже Андрея Козлова. Наверняка, предположить можно интершум монтажный, и взят едва ли не с биатлона.Но такое дыхание - характерная черта трэйловой гонки, которая состоялась на базе горнолыжного центра "Силичи".



Готовилась трасса, конечно, заранее. И Александр Стасевич, который и внедрил подобный вид досуга, сам проходит каждый участок дистанции заранее. Уже спустя сутки участники выберут либо 20, 10 или 5 километров. Как кому угодно.



Открыли день по традиции дети, многие из которых представители, скажем, беговой династии. У тех родители фанаты спорта в его подобном проявлении. Далее старт для взрослых. Конечно, сформировавшаяся элитная группа. Ну и те, кто выбирает дистанцию короче. Но суть все равно в сложности лесного прохождения. Многие выходят на старт для фана, и они молодцы.







Самые сложные участки скрываются в кулуарах густого Логойского леса. Это спуски и подъемы, скользкая ранняя зимняя грязь, камни, ручьи и бесконечное количество веток, которые с треском летят в лицо. Но финиш - тот момент, когда каждый понимает: это того стоило.



У Бизона на следующий год планы большие. Традиционный уикенд бега на выживание в Силичах, наверняка колоритный Несвижский марафон. Впервые и Брестская крепость-герой станет местом его проведения. Впереди новый год - время, когда многие начинают себя менять. Начните и вы.