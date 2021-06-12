Забег на выживание Bison Race прошел в Логойском районе

На гонки всех трех дней заявились около 1 500 бегунов

Я приезжаю к вам, поскольку трасса здесь действительно невероятно сложная. И чем сложнее, тем больше мне нравится. Очень сложно, и ваша гонка, по моему мнению, одна из самых сложных в Европе.

Непреодолимые лесные чащи в рельефных логойских возвышенностях, гонки разной степени сложности, в программе и детские дистанции. На финише забега на выживание Bison Race оказываются самые стойкие.продолжит. За сутки до старта очередного "Бизона", куда ни ковидные проблемы, ни логистические неурядицы не помешали заявиться гостям из России, Украины, Китая, Чехии, Латвии, Польши, Казахстана и Турции, трасса была полностью готова. В логойские возвышенности и перепады горных высот едут именно из-за сложности гонки. Выражение "на выживание" характерно. Пройти все и выйти сухим из воды невозможно.Даже наша камера GoPro напряжения не выдержала. Но если техника ломается, то сильного духом человека сломать невозможно. Очень важное замечание от гостьи из России: именно препятствия для верхнего плечевого корпуса для многих становятся непреодолимыми. Просто взять и с наскока пройти дистанцию от и до невозможно. Если сильные ноги позволяют пробежать по резким подъемам и спускам, то эти испытания не для новичков.На соревнования смогли добраться гости из разных европейских стран.