"Забег отважных" - поклонники ЗОЖ свой старт посвятили победителям

Есть еще одна добрая традиция перед Днем Победы. Традиция испытать себя на выносливость и силу духа. Пятый год подряд в парке Победы собираются поклонники здорового образа жизни. Свой старт посвящают предкам-победителям. Чтобы пройти непростой путь спортивной дистанции, нужно обладать решительным характером. А такой у наследников поколения победителей есть, несмотря даже на возраст, ведь на старт выходили и юные бегуны.



Наш спортивный обозреватель Андрей Козлов не только собрал атмосферный репортаж, но и сам попал в число участников "Забега отважных".



В парке Победы, а дистанцию в рамках "Забега отважных" многие называли победой над собой, с утра было многолюдно. Чтобы принять участие в совершенно энергозатратном соревновании, необходимо было успеть зарегистрироваться, ведь квоту в 2500 стартовых номеров просто смели.

Далее - разминка на все группы мышц, ведь ставший уже традиционным а "Забег отважных" прошел в пятый раз. Это возможность испытать себя в различных (и не самых комфортных) условиях: окунуться, например, в холодную воду Комсомольского озера, пробежаться с мешком песка и проползти под броней бронетранспортеров.



"Забег отважных" прошел в пятый раз

Но это все далее. Пока предстартовый мандраж захватывал многих. Но кого в канун такого великого дня испугаешь испытаниями?



И даже самые маленькие участники не показывали страха, который, быть может, внутри где-то и сидел. Именно с младших возрастных групп сегодня начинался "Забег отважных".

