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"Забег отважных" - поклонники ЗОЖ свой старт посвятили победителям
Есть еще одна добрая традиция перед Днем Победы. Традиция испытать себя на выносливость и силу духа. Пятый год подряд в парке Победы собираются поклонники здорового образа жизни. Свой старт посвящают предкам-победителям. Чтобы пройти непростой путь спортивной дистанции, нужно обладать решительным характером. А такой у наследников поколения победителей есть, несмотря даже на возраст, ведь на старт выходили и юные бегуны.
Наш спортивный обозреватель Андрей Козлов не только собрал атмосферный репортаж, но и сам попал в число участников "Забега отважных".
В парке Победы, а дистанцию в рамках "Забега отважных" многие называли победой над собой, с утра было многолюдно. Чтобы принять участие в совершенно энергозатратном соревновании, необходимо было успеть зарегистрироваться, ведь квоту в 2500 стартовых номеров просто смели.
Далее - разминка на все группы мышц, ведь ставший уже традиционным а "Забег отважных" прошел в пятый раз. Это возможность испытать себя в различных (и не самых комфортных) условиях: окунуться, например, в холодную воду Комсомольского озера, пробежаться с мешком песка и проползти под броней бронетранспортеров.
"Забег отважных" прошел в пятый раз
Но это все далее. Пока предстартовый мандраж захватывал многих. Но кого в канун такого великого дня испугаешь испытаниями?
И даже самые маленькие участники не показывали страха, который, быть может, внутри где-то и сидел. Именно с младших возрастных групп сегодня начинался "Забег отважных".
Вот дальше эмоции без предела, но уже на трассе. Поклонник ЗОЖ-движения отправлялись группами. А пока они находились на дистанции, в стартовом городке обсуждали праздник Великой Победы, ведь так или иначе эта тема была для многих под номером один.
Старты и финиши шли нон-стоп. Медали моментально попадали на грудь тем, кто преодолел свои метры, и у кого была еще масса сил для того, чтобы идти дальше.
"Забег отважных" вновь прошел ярко и со своим особенным оттенком борьбы на дистанции. Ведь все трудности преодолеваются намного легче, когда понимаешь, как немыслимо много наши деды и прадеды сделали, чтобы вот это небо было мирным над головой.
Вот так ярко, активно, насыщенно и неординарно прошел "Забег отважных" в столичном парке Победы, в котором по традиции нет проигравших, а есть только победители.
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