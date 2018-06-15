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"Забег с веснушками" прошел в Минске

Несколько десятков человек - обладатели рыжих волос или веснушек - преодолели дистанцию в 2 километра. Но объединила участников не только любовь к здоровому образу жизни. С помощью акции поддержали и благотворительную кампанию, которая направлена на помощь детям с синдромом Дауна. К забегу присоединились и наши корреспонденты.

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А 21 июня стартует 4-дневный марафон, посвященный помощи "солнечным" детям. Он объединит белорусов по всему миру.

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