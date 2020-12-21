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Забегом Bison Trail закрыли ЗОЖ-сезон

Любители здорового образа жизни накануне провели последний массовый забег в этом сезоне. Они приняли участие в гонке Bison Trail по пересеченной местности в окрестностях Раубичей. Сложность прохождения дистанции усилила гололедица. Однако до конца дошли абсолютно все. Подобный вид забегов набирает популярность у белорусов.

Забеги с различными элементами сложности прохождения дистанции будут организованы и в следующем году. Первые планируются в июле в горнолыжном центре в Логойске.

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