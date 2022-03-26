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Заболеваемость коронавирусом в Беларуси идет на спад, но надолго ли, ведь наступает стелс-омикрон - мнение эксперта

По данным Минздрава Беларуси, за сутки зарегистрировано 1 404 пациента с COVID-19. На фоне 9 тысяч, которые фиксировали в пик этой волны, ситуация выглядит оптимистично. Надолго ли? Ведь стелс-омикрон наступает. Юлия Рубцова выслушала мнение завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елены Гасич.


Основные вопросы, затронутые в разговоре:

  • омикрон еще будет мутировать;

  • стелс-омикрон заразнее классической версии вируса;

  • преимущество за омикроном, на дельту приходится лишь несколько процентов;

  • бустерная вакцинация предотвращает развитие тяжелых случаев заболевания.


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