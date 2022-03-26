Заболеваемость коронавирусом в Беларуси идет на спад, но надолго ли, ведь наступает стелс-омикрон - мнение эксперта

По данным Минздрава Беларуси, за сутки зарегистрировано 1 404 пациента с COVID-19. На фоне 9 тысяч, которые фиксировали в пик этой волны, ситуация выглядит оптимистично. Надолго ли? Ведь стелс-омикрон наступает. Юлия Рубцова выслушала мнение завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елены Гасич.