Заболеваемость коронавирусом в Беларуси идет на спад - больницы возвращаются к штатному режиму работы

Пациентов, конечно, было достаточно, но мы с этой работой справились. Не было никаких задержек госпитализации, работа была налажена, организована. В ночное время была организована работа врачей, санитарок.

Наплыв был большой, конец января-февраль месяц был очень большой наплыв пациентов, но большинство из них пролечилось амбулаторно, были сделаны специальные зоны, где осуществлялся прием этих пациентов.

Заболеваемость коронавирусом в Беларуси уверенно идет на спад. За сутки плюс 294 пациента с COVID-19, выписаны 72. Больницы возвращаются к штатному режиму работы. Однако расслабляться не стоит - меры профилактики никто не отменяет. Тем более уже выявлен и новый штамм "стелс-омикрон" - его сейчас изучают специалисты.По словам медиков, о начале новой волны говорить пока нет оснований, но есть повод насторожиться.все подробности.Жлобинская районная больница одна из последних в регионе полностью вышла из красной зоны. Позади почти три месяца работы с COVID. Период напряженный, но опыт предыдущих волн закалил, признается Наталья Семененко.Четвертую волну белорусские медики во всех регионах прошли примерно одинаково - тяжелых больных было меньше, а вот заразность у "омикрона" невероятно высокая.Все помещения, отведенные под красную зону, прошли полную санобработку. В палатах, где еще совсем недавно располагалась реанимация, сейчас лечатся профильные пациенты. Кардиология, неврология и терапия - три отделения были перепрофилированы для пациентов с COVID-19. Это только треть от общего количества коек - о плановых больных никто не забыл.