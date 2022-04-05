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Заболеваемость коронавирусом в Беларуси идет на спад - больницы возвращаются к штатному режиму работы
Заболеваемость коронавирусом в Беларуси уверенно идет на спад. За сутки плюс 294 пациента с COVID-19, выписаны 72. Больницы возвращаются к штатному режиму работы. Однако расслабляться не стоит - меры профилактики никто не отменяет. Тем более уже выявлен и новый штамм "стелс-омикрон" - его сейчас изучают специалисты.
По словам медиков, о начале новой волны говорить пока нет оснований, но есть повод насторожиться.
У Николая Скинтияна все подробности.Жлобинская районная больница одна из последних в регионе полностью вышла из красной зоны. Позади почти три месяца работы с COVID. Период напряженный, но опыт предыдущих волн закалил, признается Наталья Семененко.
Наталья Семененко, старшая медсестра приемного отделения Жлобинской центральной районной больницы:
Пациентов, конечно, было достаточно, но мы с этой работой справились. Не было никаких задержек госпитализации, работа была налажена, организована. В ночное время была организована работа врачей, санитарок.
Четвертую волну белорусские медики во всех регионах прошли примерно одинаково - тяжелых больных было меньше, а вот заразность у "омикрона" невероятно высокая.
Евгений Малиновский, заместитель главврача Жлобинской центральной районной больницы:
Наплыв был большой, конец января-февраль месяц был очень большой наплыв пациентов, но большинство из них пролечилось амбулаторно, были сделаны специальные зоны, где осуществлялся прием этих пациентов.
Все помещения, отведенные под красную зону, прошли полную санобработку. В палатах, где еще совсем недавно располагалась реанимация, сейчас лечатся профильные пациенты. Кардиология, неврология и терапия - три отделения были перепрофилированы для пациентов с COVID-19. Это только треть от общего количества коек - о плановых больных никто не забыл.
Появление "стелс-омикрона" - повод усилить меры предосторожности
О новом штамме стелс-омикрон врачи говорят осторожно, его еще предстоит изучить. Однако есть все основания полагать, что протекает этот вирус легче. Но заразность у него выше. Поэтому и сейчас важно соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены.
Егор Кучун, заместитель главврача Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:
Около 60 % населения Беларуси прошли уже полный курс. Специалисты напоминают, что прививка по-прежнему самый эффективный способ защитить себя от инфекции.
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