Заболеваний гриппом в Беларуси пока не зарегистрировано

Ни одного случая заболевания гриппом, который зафиксирован лабораторно, медики на сегодняшний день не выявили. Подъем заболеваемости традиционно ждут в период с конца января по начало марта. И напоминают: лучшая профилактика - это вакцинация.

Наталья Шмелева, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "В течение эпидемического сезона с 40-й календарной недели к нам поступает клинический материал с респираторными заболеваемостями. Порядка 70 образцов в неделю. Если обнаружили - обследуем на чувствительность и так далее. В декабре редко наблюдаем грипп. Пока все образцы, которые к нам поступали, без гриппа".