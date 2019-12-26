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Заболеваний гриппом в Беларуси пока не зарегистрировано
Ни одного случая заболевания гриппом, который зафиксирован лабораторно, медики на сегодняшний день не выявили.
Подъем заболеваемости традиционно ждут в период с конца января по начало марта. И напоминают: лучшая профилактика - это вакцинация.
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается с конца января по март
Наталья Шмелева, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "В течение эпидемического сезона с 40-й календарной недели к нам поступает клинический материал с респираторными заболеваемостями. Порядка 70 образцов в неделю. Если обнаружили - обследуем на чувствительность и так далее. В декабре редко наблюдаем грипп. Пока все образцы, которые к нам поступали, без гриппа".
К слову, в стране уже привито около половины белорусов.
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