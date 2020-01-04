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Заболеваний гриппом в Беларуси пока не зарегистрировано
Всплеск респираторных заболеваний в нашей стране ожидается в конце января - начале февраля. Сегодня эпидемиологическая ситуация остается спокойной. К слову, массовая вакцинация от гриппа в Беларуси завершилась в конце прошлого года. В стране привито около половины белорусов. Отметим, сегодня в больницах, поликлиниках, аптеках и других организациях здравоохранения обычный рабочий день. В понедельник, 6 января, они будут открыты по графику субботы. Во вторник, 7 января, медики работают по графику праздничного дня.
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