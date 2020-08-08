Заболевшие COVID-19 смогут проголосовать на закрытых участках

Завтра - основной день голосования. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.



Выполнить свой гражданский долг смогут и заболевшие коронавирусной инфекцией. В каждом стационаре созданы специальные закрытые участки. Члены избирательной комиссии (это медработники) доставят урну в “грязную” зону, где избиратели смогут принять участие в выборах. Пациентов привезут машины скорой помощи. Для заболевших организован отдельный вход.



Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "У тех, кому состояние здоровья не позволяет покинуть квартиру, либо у тех, кто не хочет этого делать по каким-то причинам, есть возможность проголосовать на дому. Бригада закрытого участка в защитных костюмах приедет к такому пациенту, чтобы он мог реализовать свое законное право на участие в выборах".



Контактам первого уровня, находящимся под наблюдением специалиста, были выданы памятки по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во время голосования. Также избиратели получили перчатки и маски.



