Забор в Беловежской пуще мешает естественной миграции диких животных, но позволяет выпихивать мигрантов

Бомбой замедленного действия называют белорусские ученые европейскую колючку на границе с нашей страной. Применяя оружие против всего живого, поляки нарушают все международные конвенции. Последствия - разрушения естественной миграции животных и подтопления территорий - могут наступить через несколько десятков лет. Популяция зубров, восстановлением которой наша страна занималась десятилетиями, теперь под угрозой.

Мария Тройнич о высокой цене за безответственность европейских политиков.

Забор в Беловежской пуще мешает животным. Бетон, металл, колючая проволока. На фоне векового леса этот забор выглядит неуместным инородным строением. Несмотря на многочисленные протесты, петиции целых сообществ ученых и недовольство простых белорусов и поляков, массивное ограждение в Беловежской пуще построено.

Огромный природный массив, который веками был одним целым, поляки разрезали на две части. Увидев съемочную группу АТН Белтелерадиокомпании, по ту сторону начинается оживление: к линии госграницы подтягиваются военные в балаклавах и техника. Впрочем, польским стражам беспокоиться нечего.

Пять метров в высоту и с колючей проволокой наверху. Через такое ограждение не пройдет ни человек, ни зверь. Польская сторона обещала сделать специальные коридоры для животных. Но калитка, под которой бетонный метровый порог, закрыта. Коридором такой проход назвать можно лишь условно. Как им смогут воспользоваться зубры, косули, рыси и другие животные - вопрос риторический.

Применение не по назначению нашла польская сторона. По информации белорусского Госпогранкомитета, через такие калитки на нашу территорию выпихивают беженцев.

С момента установления забора белорусские пограничники ни разу не наблюдали использования калиток по их предназначению. Они постоянно закрыты. Вместе с тем неоднократно наблюдали факты, когда польские пограничники пытались вытеснить на нашу сторону беженцев. Всего польская сторона с начала года предприняла 1 300 попыток выталкиваний. Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

Вред забора в Беловежской пуще

Длина стены в Беловежской пуще - 65 километров. Она стала на пути основных миграционных коридоров для животных в Европе. Через существующие проходы смогут пробраться только мелкие млекопитающие и рептилии.

Польская сторона не провела никаких исследований на эту тему и не воспользовалась консультациями специалистов, где, в каком месте, какого размера и какие должны быть проходы. Проходов должно быть не менее трех и шириной сто метров. Василий Арнольбик, заместитель гендиректора Национального парка "Беловежская пуща"

Пока стена строилась, на колючую проволоку напоролись и погибли десятки животных. В Беларуси десятилетиями восстанавливали популяцию зубров. И сегодня наша страна стоит на первом месте по количеству этих дикоживущих парнокопытных. Забор может повлиять на биологическое разнообразие зубра и других животных из Красной книги.

Были отмечены неоднократно переходы медведя с белорусской стороны на польскую. Забор - серьезное препятствие для этого вида. С уверенностью можно сказать, что строительство забора повлияет на биологическое разнообразие видов. Павел Гештовт, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам

Для природы забор стал бомбой замедленного действия

Беловежская пуща - самый старый лес Европы. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Рамсарская и Бернская конвенции, Киевский протокол, директивы ЕС - лишь неполный список норм международного законодательства, которыми пренебрегли строители забора. Ученые уверены: разделение нарушит целостность массива, который веками жил как единый организм. И это может привести к настоящим природным катастрофам. Специалисты Национальной академии наук Беларуси провели большое исследование. Для природы забор стал бомбой замедленного действия: необратимые последствия могут наступить через несколько десятков лет, ведь стена прошла и по водной границе. Нарушение естественного гидрологического режима может привести к подтоплениям, а это плохо скажется на редких видах птиц.

По водотокам, по руслам построено капитальное сооружение. То есть любой технический просчет (а все это делалось в спешке) может привести к негативным последствиям. Это будет иметь локальный характер, и мы определили несколько участков, на которых нужно вести постоянный мониторинг. Дмитрий Груммо, директор Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси

Комитет Бернской конвенции отреагировал на стройку в Беловежской пуще

Одной из первых реакций белорусских ученых стало обращение в секретариат Бернской конвенции. И тот потребовал от Польши объяснений.

28 ноября пройдет заседание комитета Бернской конвенции, на котором польское правительство обязано представить отчет о построенном заборе.

Министерство окружающей среды Польши в лице замминистра подготовило отчет. Я видел этот отчет. В нем поляки отрицают огромное негативное влияние забора на природу Беловежской пущи. Василий Арнольбик, заместитель гендиректора Национального парка "Беловежская пуща"