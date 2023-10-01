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Заборы, санкции и ограничения - вот так рождается современный фашизм
Беларусь, Россия - как кость в горле. Ну а зачем еще нужны заборы, санкции, давление на спорт, культуру? А все просто - это те же садистские методы унижения нации. Попытки заставить делать так, как хочется им. О современных методах нацизма - План Б от Анастасии Бенедисюк.
Говорим нацизм - и представляем сожженные деревни Хатынь и Ола. Возвращаясь в день сегодняшний - это Украина, с батальонами "Азов" и "Айдар". Это первое, что приходит на ум, ассоциативно. Но если капнуть глубже, нацизм - это что? Он деструктивен. Направлен на разрушение, пожирание созданного чужим трудом. Предлагаю такое определение взять за основу. Именно на этом базируется вся западная политика. Нацизм равно фашизм и расизм. Ограничивают в правах, передвижении...
Ольга Лазоркина, аналитик БИСИ:
Это просто новые формы, которые скрываются за словами санкции, ограничения. По сути, это будет то же самое. Ведь Гитлер начинал с мелочей, с постепенного ограничения. И чем это все закончилось? Каждым четвертым белорусом.
Унижение национального - не важно - спорта (держим в уме ситуацию с нашими атлетами) или культуры. И главное - экономическое превосходство. Чтоб все в постоянном страхе: "хозяин" если не съест, то спаразитирует. Кто паразит? ЕС, Великобритания, США. Один известный политик дружественной нам страны как-то четко подметил: живут не по средствам. И перекладывают свои проблемы на других. Что до санкций: Беларусь и Россия входят в пятерку стран-лидеров по числу наложенных ограничений.
Ольга Лазоркина:
Сегодня по самым простым подсчетам, 400 млн человек находятся под санкциями. США ввели санкции против 24 государств, может, уже и больше. И речь идет не о санкциях ООН, которые рассматриваются международным сообществом, речь идет об односторонних ограничительных мерах. Легитимность которых нигде и никакими международными документами не подтверждена.
И тут правильнее будет говорить не о санкционной политике, а об экстремистской деятельности. В Америке есть нацистские и фашистские партии. Без них в Восточной Европе вряд ли в таких масштабах возрождалась бы чума.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, политолог:
Санкции - это давление с целью принудить изменить свою точку зрения. Загнать страны в такой геополитический концлагерь. Цифровой. При помощи разных технологий. Принудить, как по шаблону, внедрять одну и ту же политическую модель. Не надо думать. Вот у нацизма - одна из ее характерных черт - примитивизм. Вот сравните марксистские какие-нибудь догмы, лучшие проявления консерватизма и нацизм: там должно быть все просто. Вопрос-ответ. Все. И сравните с моделью вступления в ЕС. Мы иногда слушаем, как те же беглые вещают. Что надо там в ЕС. Как анкету заполняют. Вот, смотри, как там, и так должно быть у нас. Все по шаблону, как у господ.
Это уже показатель работы идеологов, в том числе неонацистских, вкупе с большим запасом доллара. Теперь так завоевывают мир. При этом грязную работенку отдают наймитам - отмороженным "азовцам" в Украине, или албанским радикалам в Сербии. Ну, или беглым белорусским холопам.
В прошлом году Польша возвела пятиметровую стену с Беларусью протяженность 186 км. В этом - дооснастила ее камерами, тепловизорами. И теперь она уже 206 км. То есть, огородили всю сухопутную границу.
Оставим без внимания сколько денег вбухали. И что результата - ноль. Ведь прятались вроде как от мигрантов, а по факту - сами им продавались!
Теперь польская погранслужба решила взяться за речной массив. Покушаются на реку Буг. Министр внутренних дел Каминьский (это тот, что грозился Минск от Европы отрезать) анонсировал - 4,5 тыс. круглосуточно работающих камер.
А может, стоит их да туда, где нужнее? В кабинеты того самого Каминского, Дуды, Маровецкого. В МИД, МВД. Да - на избирательные участки! До польских выборов всего две недели.
552 км - это уже Литва. Границу в колючку замотали в прошлом году. На этой неделе министр внутренних дел Агне Билотайте (та, что хочет конфисковать въезжающие в страну машины на российских номерах) пообещала новые баррикады. Жаждут погрязнуть в болотах.
Графика: Быть забору - заявили и в Латвии. 112 км зальют бетоном. А потом хотят нырнуть и укрепить водоемы. Тут, конечно, главное - не захлебнуться.
Ольга Лазоркина:
Они нарушают международное законодательство. Ведь у Республики Беларусь нет выхода к морю. Мы говорим не о Польше, а скорее о Литве. Это общеизвестный факт. И Польша делает то же самое. Ведь Беларусь является транзитной страной не в отношении Республики Беларусь и Польши - отнюдь. Мы обеспечиваем транзитный потенциал для Китая, России, ряда стран. И если РФ находится под тысячами санкций, то Китай - нет. Но Польша, исходя из своих националистических интересов, перекраивает еще и логистическую структуру. А она выстраивала ее не сама. И белорусы в том числе.
Политологи отмечают: мировой гегемон ранен. Но на что в таком состоянии еще готов? Закрыть границу. Сомкнуть. Да, пусть по левой стороне, и как в камеру запустить газ? Не выдавать визы, запрещать въезд? А потом истреблять по спискам?
Но помним Нюрнберг, и трибунал.
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