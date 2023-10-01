Это просто новые формы, которые скрываются за словами санкции, ограничения. По сути, это будет то же самое. Ведь Гитлер начинал с мелочей, с постепенного ограничения. И чем это все закончилось? Каждым четвертым белорусом.

Сегодня по самым простым подсчетам, 400 млн человек находятся под санкциями. США ввели санкции против 24 государств, может, уже и больше. И речь идет не о санкциях ООН, которые рассматриваются международным сообществом, речь идет об односторонних ограничительных мерах. Легитимность которых нигде и никакими международными документами не подтверждена.

Унижение национального - не важно - спорта (держим в уме ситуацию с нашими атлетами) или культуры. И главное - экономическое превосходство. Чтоб все в постоянном страхе: "хозяин" если не съест, то спаразитирует. Кто паразит? ЕС, Великобритания, США. Один известный политик дружественной нам страны как-то четко подметил: живут не по средствам. И перекладывают свои проблемы на других. Что до санкций: Беларусь и Россия входят в пятерку стран-лидеров по числу наложенных ограничений.И тут правильнее будет говорить не о санкционной политике, а об экстремистской деятельности. В Америке есть нацистские и фашистские партии. Без них в Восточной Европе вряд ли в таких масштабах возрождалась бы чума.