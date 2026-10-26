Забота о лошадях или старая обида? Что скрывалось за вирусным TikTok из Мартиновичей

Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник. Эту поговорку в деревне Мартиновичи теперь вспоминают часто. В центре внимания - Дзержинский район и крестьянское хозяйство "7 Августа", которое больше 20 лет разводит лошадей.

В начале сентября в TikTok появилось видео, мол, лошади в опасности - живут в аварийном амбаре, без воды, подстилок и на сквозняке. Автор Инна Михова обратилась напрямую к Президенту Беларуси Александру Лукашенко. За два дня ролик набрал больше 100 тыс. просмотров, 700 комментариев. Люди разделились. Одни требовали спасать животных, другие писали, что паника преждевременна.

А после выяснилось то, что не попало в кадр. Смешались в этой истории люди и кони так, что уже и не разберешь, где забота о животных, а где старая человеческая обида. Почему лошади оказались в непригодном помещении и где придется устроить зимовку, разобрались в новой серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Тихая и лесная деревня Мартиновичи. Именно там с 2004 года квартирует крестьянское хозяйство "7 Августа" Игоря и Лилии Черник. Они больше 20 лет занимаются заготовкой сена и в связи с развитием бизнеса приняли решение разводить лошадей белорусской упряжной породы, позже добавились еще овцы. Так как цели заниматься туристическим бизнесом у хозяев не было, по-соседски бесплатно давали кататься на лошадях жителям деревни. Тишина и спокойствие прервались сентябрьским TikTok Инны - лошадей надо спасать, ведь с теперешними условиями они просто не переживут зиму.

Инна Михова:

"Я живу в этой деревне, выросла здесь, поэтому мне не безразлична вся эта история. Начиналось все красиво - приехали люди, захотели заниматься фермерским хозяйством, завели лошадей. Сначала было небольшое количество. Было радостно, потому что много земель остались бесхозными, но со временем все пошло не так. У лошадей здания для содержания не было, они навязывались на цепи. Поголовье стало расти, а условия не создавались. Их выпускали в летний период, лошади паслись по полям, лугам. Попоиться их отпускали к озеру и к реке".

Реакция властей, надо признать, последовала мгновенно. 10 сентября на ферму выехала районная ветстанция, 11-го - специалисты райисполкома. Они зафиксировали нарушения. Хозяевам выписали предписание и сразу предложили решение - отдать два неэксплуатируемых здания под перемещение скота. 12 сентября лошадей перевели в деревню Воловники по краткосрочному договору аренды. Условия созданы, животные осмотрены и, предварительно, здоровы.

"Животные содержались в антисанитарных условиях. Не было воды, кормов, условий для кормления животных в конкретном помещении, окон, дверей. Крыша требовала ремонта. Но единственное, что спасло на тот момент, - лето. Практически все животные находились на пастбище - их пригоняли туда, чтобы переночевать. Вода была в свободном доступе на озере. С приходом зимы ситуация бы ухудшилась. В условиях, в которых они содержались, они бы просто обрели заболеваний. Чтобы не допустить болезней (а по факту они были здоровы), было принято решение создать им надлежащие условия для содержания - кормление, обеспечение свободного доступа к кормам и воде. Было подобрано помещение в хозяйстве Путчино, куда по договоренности с главой фермерского хозяйства перевезли в течение суток практически все поголовье", - рассказал главный ветеринарный врач Минской области Олег Карпович.

К слову, Дзержинская ветстанция видела хозяйство "7 Августа" не в первый раз. Ранее Инна буквально пачками писала обращения на соседей, комиссия выезжала в весенне-летний период минимум три раза и явных проблем не выявляла. Да, здание не новое, прослеживался и вопрос экономии средств, но при хозяйском подходе вопрос решился бы быстро. На вопрос, к чему такая гражданская активность, что власть якобы бездействует, ответили в Дзержинском райисполкоме.

Никита Реут, председатель Дзержинского райисполкома:

"На рассмотрении в Дзержинском районном исполнительном комитете только за последнее время находились три обращения от данной заявительницы. Стоит отметить, что все они рассматривались исключительно в полной мере в рамках компетенций районного исполнительного комитета и всех привлеченных служб, в том числе управления по сельскому хозяйству, Дзержинской районной ветеринарной станцией. Порой не стоит расценивать мгновенное получение желаемого результата как чье-то бездействие. Когда службы действуют исключительно в рамках своих полномочий и компетенций, при этом стремясь не ущемить права ни одной из сторон, возникают ситуации, когда заявитель может в своем представлении видеть разрешение вопроса неким другим путем, который на практике не укладывается в законодательное условие".

Никита Реут

Теперь о цифрах. Раньше содержание лошадей владельцам хозяйства обходилось в 2,5 тыс. белорусских рублей в месяц. Сейчас цена одного дня составляет 800 рублей. Аренда выросла в 15 раз, ко всему прочему есть еще перевозка, время, транспортировка сена, стресс для животных. А ведь в Мартиновичах лошади гуляли по полям, удобряли почву, а теперь, как у Пушкина, ходят по цепи кругом. Исполком предложил ремонт того ангара, но с выкупом за 130 тыс. белорусских рублей, но для семейного хозяйства это неподъемная сумма.

"Был хороший сарай, который, может, еще бы и простоял. Мы починили крышу, думали его арендовать. Когда стали разбираться с документами, выяснилось, что технических документов на него нет. Не оставалось больше ничего, как попросить то здание в аренду. Нам дали. Это не подходит по денежным средствам. Сейчас уже знаем, что это здание столько стоит, а тогда не понимали, какая цена и можно ли выкупить. Через полгода мы бы разобрались, потому что подходило время. Я как арендатор могла его выкупить", - объяснила владелец КФХ "7 Августа" Лилия Черник.

К слову, подстилка всегда в помещении была. В достатке и соломы, ведь в хозяйстве содержатся и овцы. Да, нет света и воды, но это, утверждает Лилия, можно было бы со временем сделать, если оставаться в здании после выкупа.

Финальным решением было перевести лошадей далеко - за 22 км от нынешнйе базы. "Там здание хорошее, большое, но переоборудовать его тоже нужно было. Там раньше стоял КРС. Средств там нужно немало, но самое главное - отсутствует кормовая база. Там рядом деревня, и это очень плохо - земель нет. Можно было бы со временем попросить или совершить обмен", - пояснила владелец КФХ "7 Августа".

Сейчас лошади кормятся с рулонов привозного корма. И это тоже ресурсы - завезти, обслужить и присмотреть. За животными, кстати, смотрит конюх. Сами владельцы приезжают три раза в день. Государственные органы пошли навстречу КФХ и предложили альтернативные варианты.

Не зря говорят, что проблемы начинаются в тот момент, когда личное становится публичным. Отношения Инны и Лилии, мягко говоря, напряженные. Несколько лет назад был конфликт - Инна каталась на лошадях и своими действиями повредила жеребенка. После возникли споры за воду. Озеро после выделения земель хозяйству оказалось окружено выпасом. Отдыхать на озере никогда было нельзя, но Инна видеть лошадей, на которых раньше каталась сама, видеть там не захотела.

"Вытекает из озера ручеек. Лошади пили там, никогда из озера. На пляж мы несколько раз по весне заходили, и это повлекло мнение общественности. Этот момент мы устранили. Инна брала лошадей, каталась сама, ее дочери относилась к лошадям хорошо. Сначала она каталась на нашей территории, потом просила к себе во двор - то пусть траву поедят, то пусть побудут, потому что лошадей любит. Разрешали оставить даже на неделю. А потом случился инцидент. Инна не послушала меня и поехала наискосок. У лошади, на которой она ехала, был жеребенок. Жеребята бежали друг к другу, один не смог перепрыгнуть сетку и завис на ней, неудачно приземлился и сломал ногу. Лошадей не гипсуют. После этого случая я сказала, что лошадей, наверное, давать не будем", - рассказала Лилия Черник.

Когда брали лошадей кататься, никаких возмущений у Инны по поводу их размещения не было. Ситуация изменилась после случая с просьбой продать лошадь. Лилия отказалась. "Она сказала, что может платить деньги, чтобы кататься, тренироваться. Я звала ее на работу, предлагала зарплату. Человек отказался", - добавила Лилия Черник.

Сама же Инна заявила, что никакой личной неприязни нет. Ей просто хотелось, чтобы частное фермерское хозяйство было организовано достойным образом и с надлежащими условиями.

По словам Никиты Реута, было определено следующее. Хозяйство прошло стадию реорганизации, ведется работа о переоформлении имущества, то есть правоприемственности. По завершении данное помещение вместе с прилегающим земельным участком будет в установленном порядке выставлено на аукцион для реализации. "Мы понимаем и позицию крестьянско-фермерского хозяйства и нежелание вкладывать средства в то, что не является собственностью. Это не оправдывает никого, потому что всегда можно договориться, определить некоторые моменты - стоимость аренды, например. Было бы желание. При желании глав крестьянско-фермерского хозяйства мы можем предоставить возможность им поучаствовать в открытом конкурсе на продажу. У еще недавних арендаторов есть и бонусы. Ввиду того, что они достаточно долго арендовали помещение, будут преференции и первоочередность. По большому счету вопрос максимально решен с предусмотрением запасных путей", - добавил председатель Дзержинского райисполкома.

В этой истории удалось достичь компромисса, но моральных сил не осталось ни у одной из сторон. Логичный вопрос: а стоило ли оно всего информационного шума, которого могло и не быть, если бы вопрос решали не на полях TikTok, а по-соседски или в законно утвержденном порядке.

Да, нарушения были, их не отрицает никто и уж точно не отказывается от исполнения, тем более что и руководство района оказало всестороннюю помощь по поиску площадки и продления сроков.

А еще иногда важно задуматься, что отсутствие желаемого результата не означает бездействие государственных органов. Когда личная неразбериха становится поводом для информационного шума на всю страну, это не забота, а шум, заглушающий главное. Впереди еще много нюансов, которые стоит уладить. И самый главный - попробовать примириться, ведь, как выяснилось, нахождение лошадей в Мартиновичах было полезно обеим сторонам.