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Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Наша страна и мы сильны тем, что у нас есть традиции. Таким мнением поделился министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время передачи оборудования и машин скорой помощи 432-му военному клиническому медцентру.
Как отметил Виктор Хренин, в Беларуси удалось сохранить заботу о человеке как одну из главных целей функционирования государства.
Немало делается и в военном ведомстве. Отремонтирован амбулаторный центр, открыто после капитального ремонта самое большое медицинское подразделение - медрота 72-го объединенного учебного центра. В Военной академии после ремонта и модернизации начала работу поликлиника. Обновлен медпункт в Минском суворовском училище.
Виктор Хренин:
"В этом году мы начнем сдавать объекты в эксплуатацию целыми военными городками для того, чтобы наши люди могли выполнять задачи. Все это в рамках выполнения поручения главы государства и программы "Военный городок".
"Что касается оборудования, это действительно очень высококлассное оборудование", - добавил министр обороны.
Парк главного военного клинического медцентра пополнился машинами скорой помощи, также в госпитале начал работу еще один томограф и рентгеновский аппарат.
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