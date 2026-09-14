Забота о многодетных - один из национальных приоритетов Беларуси

Забота о многодетных в нашей стране - один из национальных приоритетов. Сегодня помощь и поддержку активно оказывает не только государство, но и общественные инициативы.

На старте учебного года проект "Беларусь многодетная" поддержали сенаторы. Необходимую помощь оказали семье Анны Горбаковой. Маме пятерых детей и обладательнице ордена Матери переданы рюкзаки, канцелярские принадлежности, одежда и другие товары, необходимые каждому ребенку в учебном году. Социальная инициатива "Беларусь многодетная" создана в поддержку многодетных семей. Проект помогает укреплять традиционные семейные ценности, вдохновляя молодые семьи на рождение детей.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Как многодетный отец, я хорошо понимаю и знаю, насколько это эмоционально и финансово затратно, хотя всегда стараешься предусмотреть все заранее. Всегда приходится что-то докупать уже после начала учебного года: то тетрадок не хватает, то дополнительное учебное пособие понадобится, то сменка нужна. Наши общественные объединения проводят различные акции в поддержку детей, оказавшихся в социально опасном положении, детей с инвалидностью, из семей с низким уровнем дохода, многодетных семей, детей вынужденных мигрантов и беженцев".

Анна Горбакова, многодетная мама, основательница инициативы "Беларусь многодетная":

"Совсем недавно появилась общественная инициатива по желанию самих многодетных мам. Мы посчитали важным объединиться по интересам. А у нас один интерес - это растить в любви, в счастье своих детей. Мы хотим быть примером того, что большая семья может быть счастливой, помогать семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы сотрудничаем с домами-интернатами, семьями замещающего типа, с приемными семьями. Мы просто дарим свое материнское, отцовское тепло тем, кому это нужно".

Напомним, по результатам республиканского социологического исследования, более 44 % белорусов планируют иметь двух детей с учетом реальных жизненных обстоятельств, еще чуть более 12 % опрошенных рассчитывают на троих детей.