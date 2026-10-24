Забота о природе объединяет сердца: более 6 млн саженцев украсили Беларусь

Краткий пересказ от ИИ

Подобно тому, насколько в общем каравае важен вклад каждого, настолько ценно личное участие в Республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!".



Доброе дело объединило более 40 тыс. белорусов. Это представители государственных органов и местной власти, профсоюзных организаций, молодежь, общественные объединения и неравнодушные жители страны. Вместе они высадили более 6 млн саженцев. Всего же в 2026 году в масштабном экомарафоне приняли участие более 100 тыс. человек.

Главная цель - помочь природе восстановить силы, а лесу - улучшить плотность и качество насаждений. Ценить богатейшие природные ресурсы – это конституционная обязанность каждого гражданина. Но важно, чтобы эта ответственность проявлялась не на словах, а на деле.

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:

"По пути сюда мы все обратили внимание, в насколько красивой, благополучной стране мы живем. Насколько действительно радует глаз все это великолепие, которое мы наблюдаем. И очень хочется, чтобы это великолепие досталось не только нам, но и нашим детям, внукам, всем последующим поколениям. Я вам хочу сказать, что родившись в этой стране, повзрослев в этой стране, встав на крыло, найдя свое место в жизни, наверное, это малая толика того, что мы можем отдать в качестве благодарности нашей родине".

Вера Яковлева, главный бухгалтер секретариата Конституционного суда Беларуси:

"Замечательная акция, очень ее люблю. Вы знаете, в свое время мне моя бабушка рассказывала, как они в молодости собирались всей молодежью и сажали дубы. Никакой акции тогда не было, но этот её рассказ остался со мной на всю жизнь. Я считаю, что это замечательно, когда мы сажаем лес для своих будущих поколений, для детей и внуков".

Депутаты Палаты представителей высадили саженцы в Вилейском районе

К зеленому марафону присоединились и депутаты Палаты представителей. Овальный зал и важные законопроекты они сменили на лопаты, ведра с сеянцами и осенний пейзаж, чтобы вместе со всей страной дать лесу новую жизнь.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Прежде чем лес вырастет, пройдет большое количество лет, но останется память, что мы принимали участие в посадке, восстановлении этих угодий. О важности леса в жизни нашей страны говорить не приходится: это и легкие, как говорят, Европы, это и древесина, и место отдыха для людей. Это замечательно - побывать на природе в лесу каждому человеку".

Дмитрий Дрозд, директор Вилейского опытного лесхоза:

"Сегодня мы встречаем высоких гостей. Все откликнулись на нашу беду, все едут на помощь. В рамках акции "Дай лесу новае жыццё!" мы сегодня создаем культуру в Нарочанском лесничестве. Могу сказать, что повреждены насаждения на территории Вилейского лесхоза в пяти лесничествах".

Сотрудники Белстата приняли участие в акции

С удовольствием лесную форму, сапоги и перчатки надели и белорусские статисты. В Пуховичском районе они высадили около 7 тыс. саженцев на лесосеке площадью в 1,5 га.

Алексей Ярковец, зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси:

"Это сплачивает коллектив, вырабатывает командный дух. Как мы работаем на поле, так мы считаем статистику. Все вместе, четко и в установленные сроки. В акции "Дай лесу новае жыццё!" работники Национального статистического комитета принимают ежегодное участие. Эта акция полезна для всех и очень нужна нашей стране, потому что лес - это возобновляемые ресурсы, которые оставлять нашему будущему поколению".

Александра Бендега, консультант управления главного управления Национального статистического комитета Беларуси:

"Для меня участие в этой акции - это проявление ответственности за родную природу. Лес - это чистый воздух, здоровье, красота и богатство нашей страны. Даже небольшое участие каждого вносит вклад в большое общее дело".

Мастер-класс показали работники Государственной инспекции по защите растений и животных

Настоящий урок лесовосстановления провели сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси. Они точно знают, как сохранить лес здоровым и сильным.

Юрий Тертель, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

"Для инспекции это одна из важнейших задач. Все сотрудники понимают важность восстановления леса. Это наш возобновляемый продукт, природа, жизнь, воздух и то, где мы живем. Поэтому каждый год дважды участвуем в этой акции - весной и осенью. С удовольствием приглашаем семьи, они приезжают с детьми. Задача важная, мы ее выполняем, будем привлекать как можно больше людей".

250 человек приняли участие в восстановлении леса на Гродненщине

Работники Гродненского облисполкома и активисты Федерации профсоюзов Беларуси (всего около 250 человек) трудились в Вороновском районе. Место выбрали не случайно. В 2026 году регион неоднократно страдал от стихии: ветроломы и грозовые фронты повредили почти 2 тыс. га.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Такой дружной командой, организованно, мы традиционно проводим эту акцию, к которой всякий раз призывает наш Президент. Мы видим, насколько это важно для нашей страны, нашего производства, экологии, да и, собственно, для всей европейской части континента, которую мы, в хорошем смысле слова, подпитываем кислородом. Мы сделаем большое дело".

Спасатели объединили силы с молодежью

А вот спасатели сегодня трудились вместе с воспитанниками военно-патриотического класса. Тот случай, когда пример взрослых помогает воспитывать ответственное отношение к природе, а совместный труд объединяет разные поколения.

Как отметил Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси, такая традиция - не только восстановление лесов, но еще и воспитание молодых людей, которые активно принимают участие в проведении подобных мероприятий.

Вклад таможенников и пограничников в озеленение страны

На страже зеленой Беларуси пограничники. Сотрудники службы высадили лес в Сморгонском районе. Свою лепту в озеленение страны внесли и белорусские таможенники. В Логойском районе стало на 12 тыс. молодых сосен и елей.

"Мы всегда с удовольствием участвуем в таких мероприятиях. Это наш вклад в озеленение нашей страны, в восстановление лесов. Поэтому посадка леса для нас - не просто какое-то общественное мероприятие, а своеобразный праздник, - поделился Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси. - Хочу поблагодарить всех сотрудников таможенных органов, которые приняли участие в сегодняшней посадке леса".

В акции приняли участие более 40 тыс. белорусов

Всего акция "Дай лесу новае жыццё!" на этот раз объединила более 40 тыс. белорусов. По всей стране высажено свыше 6 млн саженцев. Со временем эти ростки превратятся в могучие деревья, которые станут живым памятником трудолюбию и искренней любви к родной земле.

Пасмурная и дождливая погода на большей части страны абсолютно не повлияла на настроение участников. Для посадки это идеальные условия - в такую погоду саженцы обязательно приживутся