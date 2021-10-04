Забота о пожилых: волонтеры доставляют к пунктам вакцинации тех, кому за 60

Волонтеры - люди, которые работают в социальной службе. Они знают население своих регионов. Я думаю, что эта наша вспомогательная роль для медицинских учреждений будет очень важна.

Татьяна Веремей, председатель Витебской районной организации Белорусского Общества Красного Креста