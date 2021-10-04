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Забота о пожилых: волонтеры доставляют к пунктам вакцинации тех, кому за 60
В Беларуси особое внимание во время вакцинации против коронавируса уделяют людям пожилого возраста. К примеру, в Витебском районе волонтеры доставляют к пунктам вакцинации тех, кому за 60. После прививки людей развозят по домам. Формировать списки желающих помогают старейшины деревень. Задача - охватить даже самые отдаленные деревни. Также есть возможность сделать прививку на дому - созданы выездные бригады.
Волонтеры - люди, которые работают в социальной службе. Они знают население своих регионов. Я думаю, что эта наша вспомогательная роль для медицинских учреждений будет очень важна.
Именно вакцинация - самая простая и надежная профилактика против COVID-19. Пунктов, где можно сделать прививку, в стране достаточно. Поликлиники, ФАПы, оборудованные кабинеты в торговых центрах.
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