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Забота о здоровье и профилактика онкозаболеваний - в центре внимания Белорусского союза женщин
Рак молочной железы занимает первое место среди других онкологических заболеваний женщин, однако хорошо лечится на ранних стадиях. Об этом говорят белорусские онкологи и активно пропагандируют раннюю диагностику. Сегодня к этой работе подключились и женщины Белтелерадиокомпании, показывая личным примером, насколько важно внимательно относиться к своему здоровью. Скрининг по наиболее распространенным женским онкозаболеваниям - совместная акция первичек Белорусского союза женщин, медиахолдинга и РНПЦ имени Александрова. Инициативу поддержал Комитет здравоохранения Мингорисполкома.
Лечение онкологических заболеваний в нашей стране на высоком уровне. Опыт по ряду направлений признан передовым. Однако профилактика, чтобы не допустить болезнь, - дело каждого из нас.
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