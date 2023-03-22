Забота об экологии и животном мире в проектах Борисовского центра экологии и туризма

На зеленой волне. В Борисовском центре экологии и туризма почти 80 лет заботятся о воспитании культуры и уважения к природе у молодого поколения. Кроме экологического профиля, учреждение занимается краеведением и туризмом. Четыре года как борисовский центр - ресурсный для Минской области. А это значит, за знаниями и практикой сюда приезжают со всех уголков центрального региона и даже страны. За время существования учреждения 55 юных талантов стали обладателями спецпремии Президента. Александра Гойтан попала в оазис центрального региона (видео).