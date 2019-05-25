Забота водолазов весной - убрать мусор со дна водоемов

Купальный сезон приближается. Водоемы, особенно в выходные, становятся любимым местом отдыха. Пока температура в реках и озерах для купания не самая комфортная, но есть и те, кто часами не вылезает из воды. Речь о водолазах. Их забота весной - убрать мусор со дна водоемов.



Наш корреспондент Ольга Масловская знает, сколько озер попадет под генеральную уборку в самой голубой области - Витебской. Именно на север Беларуси приходится треть всех водоемов страны. Кстати, и самое глубокое озеро находится в Витебской области. Это озеро Долгое на Глубоччине. Но не все они попадают в список водоемов, которые каждый год очищают к купальному сезону. Первоочередное внимание тем, что находятся у санаториев, оздоровительных лагерей или общественных пляжей. На одном из таких сейчас как раз работают водолазы. Озеро Сосна в деревне Должа - любимый маршрут жителей Витебска в жаркие летние дни.



Акваторию пляжа, что растянулся на пятьсот метров, прочесывают два водолаза. Пластиковые бутылки, деревянные палки, стекло. Неожиданно со дна достали ковер. Говорят, хоть это озеро и убирают ежегодно, но после зимы мусора на дне хватает. Виной тому любители зимней рыбалки, которые на льду оставляют то, что надо было донести до мусорки.



В генеральной уборке водоемов на Витебщине заняты водолазы десяти спасательных станций и маневренно-поисковой группы. Подводный стаж Владислава Мартыненко - почти пятьсот часов. Он водолаз третьего класса. Ближе к осени планирует подтвердить второй класс. Температура воды - не более десяти градусов, но в специальных костюмах даже жарко.



Баллона с кислородом хватает на час. Работе водолазов часто мешает плохая видимость под водой - приходится быть вдвое осторожным.



К началу купального сезона в Витебской области планируют убрать не менее 70 водоемов. И не устают повторять: чисто, а значит, безопасно, не там, где убирают, а там, где не мусорят.