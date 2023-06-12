Забрать нельзя оставить. В Беларуси больше 20 тысяч маленьких белорусов находятся в социально опасном положении

Защита интересов детей - приоритет государственной политики. К сожалению, сегодня в Беларуси больше 20 тысяч маленьких белорусов находятся в социально опасном положении. И это при том, что на поддержку семей направляются немалые средства. И здесь возникает вопрос - все ли идет во благо? Президент эту тему обозначил во время Послания к белорусскому народу и парламенту.

Почему пристрастия родителей становятся выше интересов собственных детей? В теме разбиралась Юлия Алферова.

Артем самый старший - среди ребят социально-педагогического центра, да и воспитанников всего 4 человека. Таким составом в минувшие выходные встретил свое 15-летие. Впервые не в кругу семьи. Мальчик - из многодетной семьи, родители воспитывают пятерых, из них двое несовершеннолетних. Но впервые не справились, так Артем оказался в районном СПЦ. Центр становится временным домом для детей на полгода - это окно для родителей - исправить ситуацию. Только в 70 % случаях причины изъятия кроются в алкогольной зависимости.

А что в остальных 30? Это безработица и оставление ребенка без присмотра, а еще семьи, там где детей не лечат и не одевают по погоде и размеру, тогда тоже интересы ребенка защищает государство.

На первый взгляд и не скажешь, что в семье Микицких есть хоть малейшие следы неблагополучия - ухоженная территория, порядок в доме.





"В первую очередь сделали ремонт в детской. Где-то наше упущение было, связано с работой, что у мужа часто вторая смена, вечером дома поздно нет, - говорит Оксана Микицкая. - У меня такая работа, что через день я поздно с работы прихожу".

За три месяца папа и мама сделали все, чтобы как можно раньше забрать Артема домой. Когда так, и у государства нет причин мешать. Мальчик вернется домой уже в ближайшее время. Здесь особая связь с папой.

Артем Микицкий, воспитанник Дзержинского районного социально-педагогического центра:

Пойду к папе на работу сразу - давно хотел, я и прошлым летом работал, дома буду помогать, очень домой хочется.

Сразу после решения комиссии по делам несовершеннолетних, когда принимается решение о помещении в приют, главная задача всех служб и ведомств - это вернуть ребенка в биологическую семью, это стратегическая задача. Вацлав Макаревич, директор Дзержинского районного социально-педагогического центра

Около 20 тыс. детей признаны находящимися в социально опасных условиях

Сегодня в Беларуси около 20 тысяч детей признаны находящимися в социально опасном положении. Этот показатель стабилен уже несколько лет, и это небольшой успех в работе социальных служб. Семья остается на контроле до полугода после возвращения ребенка. Этот визит к Жене и Ксюше тоже плановый.

Восстановление семьи

В теплом, семейном кругу с марта месяца. Татьяна воспитывает детей одна, на помощь из района приезжает мама. Она и все, кто подключился к процессу госзащиты детей, сделали все, чтобы вернуть женщину к нормальной жизни. Сегодня работает на швейной фабрике, да и у школы вопросов к ребятам нет, подтянули баллы.

Детей обеспечивает всем необходимым, когда потребностей больше, берет подработки на дом.





В трезвой жизни и интересы иные - женщина полностью посвятила себя детям. Планируют вот и поездку в столичный парк развлечений, говорит, без помощи окружающих вряд ли получилось бы вернуться к нормальной жизни и самое главное - не сорваться, когда тяжело.

Сразу первое время закрылась в себе и потом с помощью выкарабкалась, говорит Татьяна.

Куда уходят пособия? Государство ужесточит контроль

Сегодня погашены все долги перед государством, сумма за содержание двоих за полгода набегает не малая. Меру применяют к тем, кто возвращается к нормальной жизни и забирает детей в семью, чтобы деньги уходили на детей. Это главное требование! Поэтому такое внимание и тому, куда тратят родители пособия, на которые государство выделяет внушительные суммы.

Есть механизм судебный, когда по разным причинам, особенно, если лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, наркотическими средствами, их можно ограничить в распоряжении денежными средствами в судебном порядке на какой-то период. Дорабатывается ряд дополнительных мер для того, чтобы позволить родителям самим воспитывать детей, но при этом более жесткий контроль расхода пособий, выделяемых на содержание детей. Елена Симакова, главный специалист главного управления Министерства образования Беларуси

Более половины детей из СПЦ возвращаются в родные семьи