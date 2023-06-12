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Забрать нельзя оставить. В Беларуси больше 20 тысяч маленьких белорусов находятся в социально опасном положении
Защита интересов детей - приоритет государственной политики. К сожалению, сегодня в Беларуси больше 20 тысяч маленьких белорусов находятся в социально опасном положении. И это при том, что на поддержку семей направляются немалые средства. И здесь возникает вопрос - все ли идет во благо? Президент эту тему обозначил во время Послания к белорусскому народу и парламенту.
Почему пристрастия родителей становятся выше интересов собственных детей? В теме разбиралась Юлия Алферова.
Артем самый старший - среди ребят социально-педагогического центра, да и воспитанников всего 4 человека. Таким составом в минувшие выходные встретил свое 15-летие. Впервые не в кругу семьи. Мальчик - из многодетной семьи, родители воспитывают пятерых, из них двое несовершеннолетних. Но впервые не справились, так Артем оказался в районном СПЦ. Центр становится временным домом для детей на полгода - это окно для родителей - исправить ситуацию. Только в 70 % случаях причины изъятия кроются в алкогольной зависимости.
А что в остальных 30? Это безработица и оставление ребенка без присмотра, а еще семьи, там где детей не лечат и не одевают по погоде и размеру, тогда тоже интересы ребенка защищает государство.
На первый взгляд и не скажешь, что в семье Микицких есть хоть малейшие следы неблагополучия - ухоженная территория, порядок в доме.
"В первую очередь сделали ремонт в детской. Где-то наше упущение было, связано с работой, что у мужа часто вторая смена, вечером дома поздно нет, - говорит Оксана Микицкая. - У меня такая работа, что через день я поздно с работы прихожу".
За три месяца папа и мама сделали все, чтобы как можно раньше забрать Артема домой. Когда так, и у государства нет причин мешать. Мальчик вернется домой уже в ближайшее время. Здесь особая связь с папой.
Артем Микицкий, воспитанник Дзержинского районного социально-педагогического центра:
Пойду к папе на работу сразу - давно хотел, я и прошлым летом работал, дома буду помогать, очень домой хочется.
Сразу после решения комиссии по делам несовершеннолетних, когда принимается решение о помещении в приют, главная задача всех служб и ведомств - это вернуть ребенка в биологическую семью, это стратегическая задача.
Около 20 тыс. детей признаны находящимися в социально опасных условиях
Сегодня в Беларуси около 20 тысяч детей признаны находящимися в социально опасном положении. Этот показатель стабилен уже несколько лет, и это небольшой успех в работе социальных служб. Семья остается на контроле до полугода после возвращения ребенка. Этот визит к Жене и Ксюше тоже плановый.
Восстановление семьи
В теплом, семейном кругу с марта месяца. Татьяна воспитывает детей одна, на помощь из района приезжает мама. Она и все, кто подключился к процессу госзащиты детей, сделали все, чтобы вернуть женщину к нормальной жизни. Сегодня работает на швейной фабрике, да и у школы вопросов к ребятам нет, подтянули баллы.
Детей обеспечивает всем необходимым, когда потребностей больше, берет подработки на дом.
В трезвой жизни и интересы иные - женщина полностью посвятила себя детям. Планируют вот и поездку в столичный парк развлечений, говорит, без помощи окружающих вряд ли получилось бы вернуться к нормальной жизни и самое главное - не сорваться, когда тяжело.
Сразу первое время закрылась в себе и потом с помощью выкарабкалась, говорит Татьяна.
Куда уходят пособия? Государство ужесточит контроль
Сегодня погашены все долги перед государством, сумма за содержание двоих за полгода набегает не малая. Меру применяют к тем, кто возвращается к нормальной жизни и забирает детей в семью, чтобы деньги уходили на детей. Это главное требование! Поэтому такое внимание и тому, куда тратят родители пособия, на которые государство выделяет внушительные суммы.
Есть механизм судебный, когда по разным причинам, особенно, если лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, наркотическими средствами, их можно ограничить в распоряжении денежными средствами в судебном порядке на какой-то период. Дорабатывается ряд дополнительных мер для того, чтобы позволить родителям самим воспитывать детей, но при этом более жесткий контроль расхода пособий, выделяемых на содержание детей.
Более половины детей из СПЦ возвращаются в родные семьи
Больше чем в половине случаев, все же дети возвращаются в родные семьи. Но и количество лишений родительских прав устойчиво превышает 1300 только за этот год. Это, действительно, крайняя мера, когда ни уговоры, ни просьбы, ни меры не работают, и дети только на втором плане, после злопристрастий.
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