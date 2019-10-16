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Забыв о календарной осени, энтузиасты решили искупаться в Цнянском водохранилище

Такая солнечная погода влияет и на настроение горожан. Наши журналисты сняли необычные кадры около часа назад на Цнянском водохранилище. На них отчетливо видно, как на фоне желтой листвы и людей, укутавшихся в теплые шарфы, отдельные энтузиасты, забыв о календарной осени, решили искупаться. Вот уж где действительно бабье лето.

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